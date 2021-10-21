عجينة اللبن الهشه القطنية السحرية لجميع انواع المخبوزات المتنوعه بيتزا وفطائر

عجينة اللبن الهشه القطنية السحرية لجميع انواع المخبوزات، تعد المعجنات من أهم الأصناف اليومية التي توضع مع الوجبات، وتعدد طرقها جعلها منتشرة ومطلوبة، ويعتبر اللبن محسن جيد أثناء عجن الفطائر والكيك والمخبوزات، فهو يعطي طراوة وهشاشة ومذاق رائع بالإضافة للقيمة الغذائية التي يضيفها للمعجنات، وتحرص الكثير من الأمهات على إضافة اللبن للمعجنات أيضًا من أجل على القوام الهش المشابه للمعجنات في الخارج، كما أن اللبن يعتبر بديل الزبادي الذي يعطي نفس النتائج عند العجن.

عجينة اللبن الهشه القطنية السحرية لجميع انواع المخبوزات

تستخدم عجينة اللبن بالمقادير المختلفة من وصفة لأخرى، وسنذكر الآن بعد الوصفات المخبوزة بعجينة اللبن، التي يمكن أن تستخدم سادة أو مضاف لها الحشوات المختلفة مثل الشكولاتة والمربى أو ان تكون حادقة مثل وصفة الزيت والزعتر والجبن واللحوم المفرومة والشاورما تابعوا معنا:

كوبان من الطحين.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

½ كوب من اللبن الرائب.

½ كوب من الزيت النباتي.

نحضر وعاء ونضع به الطحين، ثم نضيف الملح والمكونات الجافة الأخرى مثل الخميرة والسكر.

نضيف اللبن الرايب والزيت ونعجن جيدًا حتى تجانس الخليط ومضاعفة حجمه.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى تتضاعف.

نقطع العجين ونضع بها الحشوات المرغوبة ونشكلها كما نشاء.

نحضر وعاء ونضع به ٣ اكواب من الطحين، ونضع عليه ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

نضع الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر في ربع كوب ماء دافئ.

نضيف مقدار كوب لبن وكوب من الزيت.

نعجن الخليط جيدًا، ثم نتركه ليتضاعف.

½ كيلو من الدقيق.

¼ كيلو من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح.

كوب من القشطه السائلة المضاف لها ملعقتين من السمن البلدي.

ماء دافئ للعجن.

نعجن الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات ونتركه ليتضاعف.

نقطع القرص إلى أحجام مناسبة، ثم نغطيها ونتركها لتضاعف.

نسخن الفرن جيدًا، ثم ندهن القرص بالزبد وندخلها إلى الفرن.