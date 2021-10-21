سر عمل البطاطس المقرمشة مثل الفارم فريتس المكونات وطريقة التحضير في المنزل

طريقة عمل البطاطس المقرمشة، تبحث العديد من النساء على محركات البحث جوجل عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم، ويمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة كما تعتبر البطاطس من الأطباق الشهية للغاية المختلفة مثل الأسماك والدجاج واللحوم كما يمكنكم تناولها بمفردها وسوف نقدم لكم خلال هذا المصاب طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل بكل سهولة مثل المطاعم حتى يمكنكم الحصول على ألذ الأطباق الأصناف الرائعة.

البطاطس المقرمشة كما يجب الإشارة أن البطاطس تعتبر من أكثر المحاصيل المنتشرة بصورة كبيرة للغاية في جميع أنحاء العالم كما تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما تعمل على إمداد الجسم بالبروتينات، كما يمكنكم عملها بالعديد من الأشكال المختلفة، تابعوا معانا طريقة التحضير والمكونات الخاصة بقرمشة البطاطس.

إليكم مكونات البطاطس المقرمشة وطريقة عملها لكي تقوموا بتحضيرها لأفراد الأسرة بصفة يومية.

اربع حبات من البطاطس أو حسب الرغبة في الكمية .

كوبين من الزيت النباتي .

ملعقة صغيرة ملح طعام .

كوب من الخل الطبيعي لكل كيلو بطاطس .

أولا يجب أن تقومي بتقشير البطاطس جيدا وتنظيفها بالماء .

ثم يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة الحجم .

ثم تقومي بوضع الخل مع الماء في وعاء بلاستيك.

ثم يتم غمر البطاطس في الوعاء ويترك لمدة عشرون دقيقة .

يتم تصفية البطاطس من الماء بعد ذلك ثم يتم وضع الزيت الساخن في مقلاة على النار مع التقليب المستمر حتى الحصول على اللون الذهبي .

ثم يتم وضع منديل ورقية تحت البطاطس للتخلص من الزيت الزائد.

تقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء.

المكونات:

كيلو بطاطس .

بيضتين .

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

معلقتين من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملح حسب الرغبة .

كمية من الزيت النباتي للقلي