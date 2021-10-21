تعرف علي الترمس كبديل صحي للمقرمشات والمسليات

الترمس واحد من أهم البقوليات التي تنتشر في ربوع الوطن العربي يحتوي الترمس علي الألياف بنسب عالية جدا ويحتوي علي مواد أخري بنسب مختلفة فهو يحتوي علي الألياف التي تحمي من مرض السكر والقلب وارتفاع ضغط الدم والبروتين حيث تحتوي كل 100 جم من الترمس علي 9 جم من البروتين وكذلك يحتوي الترمس علي الحديد وفيتامين ب وكلاهما مقوي للجسم ويحمي الترمس من سرطان الأمعاء الغليظة ويساعد علي تطويل الشعر ويعد فاتح للشهية ونوضح هنا بعض فوائد واستخدامات الترمس العلاجية .

الترمس من البدائل الصحية للمقرمشات

يستخدم البعض المسليات المفيدة والتي نعرفها باسم المكسرات كبديل للمقرمشات الجاهزة التي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون ولا نستطيع أن ننكر فوائد المكسرات ولكنها ذات سعرات حرارية عالية وتحتوي علي نسبة دهون عالية قد تتسبب في زيادة وزن الجسم وهو أمر غير محبب للجميع لذلك ينصح باستعمال الترمس فهو بديل منخفض السعرات حيث تحتوي المئة جرام من الترمس علي حوالي مئة سعر حراري تقريبا وبه نسبة عالية من البروتين .

فوائد الترمس لمرضي السكر

يحتوي الترمس علي نسبة عالية من الألياف التي تقلل من امتصاص الجلوكوز داخل الجسم مما يساعد في تقليل كمية السكر في الدم .

الترمس والقضاء علي الديدان

يمكن القضاء علي الديدان عن طريق غلي الترمس واستخدام هذا وحقن الشرج به.

الترمس والقضاء علي الأمراض الجلدية

يمكن استخدام مطحون الترمس لعلاج الأمراض الجلدية وإزالة الكلف والبثور عن طريق طحن الترمس ومزجه بالماء حتي يصبح علي شكل معجون ودهن مكان الإصابة به.

الترمس لعلاج وتسكين آلام المفاصل

يمكن استخدام الترمس كمسكن للمفاصل عن طريق خلط كل من مطحون الترمس والشعير واستعماله كدهان لمكان الألم .

الترمس لعلاج ضيق التنفس والسعال

يمكن استخدام الترمس لعلاج ضيق التنفس وكذلك السعال الشديد من خلال مزج مطحون الترمس مع العسل وتناوله .

أضرار الإفراط في تناول الترمس

خير الأمور الوسط لا التقليل المضر ولا الزيادة المخلة فهنا تحدثنا عن الفوائد الشهيرة للترمس ولكن الإفراط في تناول الترمس يعمل علي تكوين البلغم داخل الصدر .