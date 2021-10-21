طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

يعد دجاج كنتاكي من أشهر الوجبات السريعة في المطاعم المختلفة. والتي تحضر بتتبيله خاصة تكسبها المذاق المميز وتقدم مع الكايزر والبطاطس والكاتشب. لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ولذيذة من خلال هذا المقال. دجاج الكنتاكي المكونات كيلو غرام من الدجاج مقطع الي ثمانية اجزاء.

وضع كوب من الطحين.

اعداد بيضتان.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

وضع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

اضافة ملعقة صغيرة من بصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

اضافة ملعقة من الكمون صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

وضع نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البربريكا.

اضافة ملعقة صغيرة من الملح. مكونات تتبيله الدجاج عصير ليمونة.

اضافة ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

وضع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

اعداد ملعقتان كبيرتان من الصلصة الحارة. طريقة التحضير تتبيل قطع الدجاج قبل الطبخ بيوم.

نقوم بخلط جميع التوابل مع بعضها ودهن الدجاج بزيت الذرة.

عصر الليمون وفرك قطع الدجاج بخليط الملح والفلفل الاسود ثم وضع الصلصة الحارة.

اضافة الدجاج في كيس لحفظ الطعام بعد وضع الخل وتركها في الثلاجة الي اليوم التالي.

اخراج الدجاج من الكيس وتركه ليتصفى من الخل.

خفق البيض ووضع البيكنج باودر وملاحظة فوران البيض وضع الدجاج عندما يهدا الفوران ثم اضافة مرة اخري البيكنج باودر ومواصلة التقليب.

اخراج الدجاج من البيض ووضعه في خليط الطحين مع التوابل بودرة البصل، وبودرة الثوم والخلط جيدا.

وضعه في الثلاجة مدة نصف ساعة ثم وضعه في زيت غزير مع مراعاة تخفيف النار حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا. اصابع الدجاج المقرمشة المكونات أربع قطع من فيله الدجاج.

احضار بقسماط. مكونات خليط الدقيق وضع كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

اضافة ملعقة من الملح والبابريكا والكركم والكزبرة. مكونات خليط البيض بياض ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

وضع ربع كوب من الحليب.

رشة صغيرة من الفلفل الاسود. مكونات خليط الكورن فلكس وضع كوبان من الكورن فلكس.

نصف كوب من جبن الشيدر المبروش.

اضافة ربع كوب من جبن البارميزان او الجبن الرومي المبروش. مكونات صلصة الكريمة الحامضة وضع نصف كوب من الكاتشب.

نصف كوب من الكريمة الحامضة.

فص من الثوم المهروس ناعما.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

اضافة ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقتان كبيرتان من خل البلسميك.

وضع ملعقة كبيرة من مخلل الخيار مفروم فرما ناعما.

ملعقة كبيرة من البصل الاخضر المفروم ناعما. طريقة التحضير تسخين الفرن علي درجة حرارة مئتي مئوية ثم احضار صينية قصيرة الحافة ورشها بالزيت وتركها جانبا.

تقطيع فيليه الدجاج الي اصابع طويلة.

وضع الدقيق، الملح، الكركم، الفلفل الاسود، البابريكا، الكزبرة في طبق عميق والتقليب ثم تركه جانبا.

وضع الفلفل الاسود، بياض البيض، الملح الحليب في طبق اخر والتقليب ثم تركه جانبا.

اضافة الكورن فليكس في طبق وتفتيته بأطراف الاصابع ثم اضافة الجبن والتقليب جيدا.

وضع قطع الدجاج في الدقيق وتقليبها على الجهتين لتتغطي بطبقة رقيقة من الدقيق.

غمس اصابع الدجاج في خليط البيض وتقليبها على الجهتين لتتغطي جيدا.

وضع اصابع الدجاج في البقسماط مع الضغط عليها ليلتصق.

اضافة اصابع الدجاج في الصيينة وادخالها الي الفرن مد 15 دقيقة مع التقليب من وقت لأخر الي ان تصبح ذهبية اللون.

تحضير الصلصة وضع مكونات الصلصة في طبق صغير والتقليب بالشوكة للحصول على صلصة سميكة القوام قليلا.

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