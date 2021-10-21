اصنعي بنفسك كيكة البرتقال الهشة بمعاييرها المضبوطة في 10 دقائق بالخلاط

تعد كيكة البرتقال ، من الحلويات الرائعة المحببة لدي الكثير من الناس، ويفضلون تناولها بكثرة، وتتميز بنكهة البرتقال اللذيذة التي تجعل طعمها مختلف عن الحلويات الأخرى، ويوجد للكيك أنواع عديدة مثل كيك الشكولاتة، وكيك الحليب الساخن، وكيك البسبوسة، وكيكة الكاكاو، وكل هذه الحلويات لها طعم مميز ورائحة مختلفة تميزها عن بعضها وطعمهم رائع وجميل، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمعاييرها المضبوطة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كيكة البرتقال الهشة مكونات كيكة البرتقال الهشة سوف نتعرف على مكونات الكيكة وهى كما يلي:- كوب من الحليب. كوب من عصير البرتقال. ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من السكر الناعم. ثلاث حبات من البيض. نصف كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخل. بعض القطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والزيت، والليمون، والخل ونخفقهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضع الحليب ونقلب حتى يتم مزج المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بالدقيق، ثم نسكب الخليط داخله وندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تتحمر الكيكة وتنضج تماماً.

بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الشكل الذي ترغبين به ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل كيكة البرتقال في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل كيكة سريعة بالمنزل وهى كما يلي:- خفق البيض والسكر جيداً حتى يصبح القوام كريمي. إضافة ملعقة من الخل يجعل قوام الكيك هش. وضع قطرات من عصير الليمون يعمل على إزالة ظفارة البيض. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. يفضل وضع المكونات الجاف مع الدقيق. الوسوم

تعد كيكة البرتقال ، من الحلويات الرائعة المحببة لدي الكثير من الناس، ويفضلون تناولها بكثرة، وتتميز بنكهة البرتقال اللذيذة التي تجعل طعمها مختلف عن الحلويات الأخرى، ويوجد للكيك أنواع عديدة مثل كيك الشكولاتة، وكيك الحليب الساخن، وكيك البسبوسة، وكيكة الكاكاو، وكل هذه الحلويات لها طعم مميز ورائحة مختلفة تميزها عن بعضها وطعمهم رائع وجميل، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بمعاييرها المضبوطة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كيكة البرتقال الهشة مكونات كيكة البرتقال الهشة سوف نتعرف على مكونات الكيكة وهى كما يلي:- كوب من الحليب. كوب من عصير البرتقال. ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من السكر الناعم. ثلاث حبات من البيض. نصف كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كيس من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الخل. بعض القطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والزيت، والليمون، والخل ونخفقهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونضع الحليب ونقلب حتى يتم مزج المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بالدقيق، ثم نسكب الخليط داخله وندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تتحمر الكيكة وتنضج تماماً.

بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد جيداً، ثم نقوم بتقطيعها على حسب الشكل الذي ترغبين به ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل كيكة البرتقال في المنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لعمل كيكة سريعة بالمنزل وهى كما يلي:- خفق البيض والسكر جيداً حتى يصبح القوام كريمي. إضافة ملعقة من الخل يجعل قوام الكيك هش. وضع قطرات من عصير الليمون يعمل على إزالة ظفارة البيض. تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها. يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة. يفضل وضع المكونات الجاف مع الدقيق.

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