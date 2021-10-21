تحضير الخيار المخلل السريع المشطشط في المنزل بطعم ولا أحلي

تحضير الخيار المخلل السريع، تضيف المخللات نكهة مميزة إلى الأكل وتفتح الشهية فيوجد كثيرين من الناس لا يستمتعون بتناول الوجبات إلا مع وجود المخللات ويوجد الكثير من المطاعم التي تقدمها مع كافة وجباتها إلى جانب السلطة والطحينة وسوف نطلعكم عبر هذا المقال عن طريقة تحضير نوع من تلك المخللات مفضل عند الجميع وهو الخيار المخلل السريع المشطشط فتابعو معنا للإطلاع على سر عمل خيار مخلل بطعم لذيذ وشهي.

تحضير الخيار المخلل السريع المشطشط في المنزل

يوجد الكثير من الطرق المختلفة لعمل الخيار المخلل ومعظمها طرق جيدة وناجحة وتنتشر طرق إعداده في جميع الدول العربية حيث يعد الخيار المخلل من أشهر المقبلات التي توجد على كل مائدة ويقبل الجميع على تناوله لذلك تبدع كل سيدة في طريقة تحضيره لتبهر به عائلتها وسنشرح لكم طريقة جديدة لتخليل الخيار والحصول على أسرع خيار مخلل مشطشط بطعم رائع.

واحد كيلو من الخيار.

ربع فلفل أخضر حامي.

حزمة من الشبت.

4 فصوص ثوم صحيح.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

كمية مناسبة من الملح ( لكل كوب ماء ملعقة ونص من الماء).

يتم إحضار برطمان جاف ذات حجم مناسب ونضع به الخيار بدون تقطيع بعد غسله جيداً ثم نضع الفلفل الحامي ونضع كام عود من الشبت ثم نضع فصوص الثوم الصحيح وحبة البركة. نضع إناء على النار بع كمية من الماء نتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد حتي يصبح فاتر اي دافئ قليلاً. بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع بع اثنان كوب من الماء الفاتر ونضيف إليه ثلاث ملاعق من الملح ونذوب الملح جيداً في الماء ثم نضيف الخل ونقلب بعد ذلك نضيفهم علي برطمان الخيار وهكذا حتي يمتلئ البرطمان بالماء ونضع على وجه البرطمان القليل من زيت الزيتون وبعد يومين فقط يصبح بإمكاننا تناول الخلل المخلل الذي قمنا بتحضيره. يمكنك وضع الماء مغلي دون أن تنتظري حتي يبرد وهذا غذا كنتي تحتاجي إلى تخليله بشكل اسرع.

أولاً: المكوناتثانياً: طريقة التحضير