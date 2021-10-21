أهم الماسكات للبشرة الحساسة خلال فصل الشتاء والروتين اليومي اللازم للعناية بها

أهم الماسكات للبشرة الحساسة، تحدث للبشرة الكثير من المشاكل مثل التقشير والجفاف وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة، كما إنها تصاب بالحبوب نتيجة للتعرض للشمس، أما البشرة الخساسة فتكون الأسوأ بسبب إصابتها بالالتهاب والاحمرار.

أهم الماسكات للبشرة الحساسة

من الممكن أن تسبب المواد الكيميائية المتواجدة في الماسكات الجاهزة الكثير من الالتهابات البشرة الحساسة، لذلك يجب لأصحاب البشرة الحساسة الاهتمام باستخدام ماسكات طبيعية للعناية بها، ومع دخول فصل الشتاء تتعرض البشرة الحساسة للكثير من المشاكل وفيما يلي نوضح بعض الماسكات الطبيعية.

ماسك اللافندر والعسل للبشرة الحساسة

زيت اللافندر من الزيوت الرائعة والمفيدة للبشرة الحساسة حيث يعمل على تهدئة البشرة، أما العسل فيقوم بترطيب البشرة وتخليصها من الاحمرار والالتهاب خاصة بعد تعرضها للشمس.

مكونات الماسك

ثلاث نقط زيت لافندر. معلقة كبيرة عسل نحل.

طريقة استخدام الماسك

نقوم بخلط المكونات معا حتى تتجانس ونضع الخليط ع البشرة لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

ماسك جل الصبار والعسل الأبيض

يساعد الصبار على تهدئة الجلد وتعمل على التأم الجروح سريعا ويعالج أيضا حروق الشمس، ويمكن استخدام ذلك الماسك بعد إزالة الشعر لتهدئة الجلد.

مكونات الماسك

معلقة جل الصبار. معلقتان صغيرتان عسل أبيض.

طريقة استخدام الماسك

تخلط المكونات معا حتي تتجانس ويوضع الماسك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.

ماسك الشوفان والموز والعسل

الشوفان يمتاز باحتوائه على الكثير من المعادن و الفيتامينات وهى تساعد على تغذية البشرة، والموز يحتوي على فيتامين ا وهو يجدد خلايا البشرة

مكونات الماسك

نصف ثمرة موزة. نصف معلقة كبيرة عسل. ربع كوب حليب. نصف كوب شوفان.

طريقة استخدام الماسك

نقوم بإحضار وعاء كبير ونخلط فيه الحليب والشوفان ويوضع على نار هادئة حتى ينضج الشوفان، ويترك حتى يبرد.

نخفق الشوفان مع الموز والعسل في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على معجون متجانس.

قومي بتوزيع الماسك على الوجه والرقبة ويترك على البشرة لمدة ربع ساعة، ويشطف بالماء الدافئ.

ملحوظة: يجب الانتباه أن الماسكات التي سبق ذكرها بمقالنا تستخدم مرة واحدة أسبوعيا.