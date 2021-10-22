بكوب واحد من الدقيق اعملي كيكة المج على البوتاجاز بطريقة روعة وسريعة

طريقة عمل كيكة المج على البوتاجاز السريعة، تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق التي تشجع الأطفال الصغار على تناول الأشياء التي يتم صنعها في المنزل بطريقة مضمونة ومغذية والابتعاد عن أنواع الكيك الجاهز الغير صحي، ويلجأ الجميع من الناس على القيام بعمل الأشياء الموفرة ولا تستهلك كثيراً وهذه الكيكة يتم صنعها على البوتاجاز ولا تتطلب فرن وهذا في حد ذاته شئ موفر، كما أن تحتوي على مجموعة من المكونات المغذية المفيدة جداً للأطفال مثل الحليب والبيض وغيرهم، وفي هذه المقالة سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المج على البوتاجاز والتعرف على مكوناتها البسيطة.

مكونات عمل كيكة المج على البوتاجاز

تعتبر مكونات عمل كيكة المج على البوتاجاز من المكونات البسيطة التي تعمل أحلى كيكة تكفي لعدة أشخاص وهذه المكونات هي كما يلي:

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

حبة كبيرة من البيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة إعداد وتجهيز الكيكة

تعتبر طريقة تحضير هذه الكيكة مختلفة لأنها تتم على البوتاجاز وفي المج ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي: