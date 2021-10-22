كريم الكركم والنشا الليلي لتفتيح البشرة وتبيضها بشكل سريع

يعد كريم الكركم والنشا الليلي من الكريمات الطبيعية الفعالة جداً في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وتصبغات الجلد، كما أنه سريع جداً في تبيض البشرة وتفتيحها يعمل على إزالة خلاليا الجلد الميتة وتقشير الجلد فهو كريم قوي جداً في العناية بالبشرة، ويعتبر هو بديل للكريمات غالية الثمن التي تستخدم لتفتيح البشرة، يتم تحضيره من مكونات طبيعية وآمنة على البشرة فهو كريم مناسب لجميع أنواع البشرة، وطريقة تحضيره من الطرق البسيطة جداً والغير مكلفة، بكل سهولة يتم تجهيزه بالمنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم والنشا الليلي لتفتيح البشرة وتبيضها بكل سهول داخل المنزل.

مكونات عمل كريم الكركم والنشا الليلي

يتكون الكريم من مكونات طبيعية جداً وآمنة جداً علي البشرة وهي كما يلي:ـ

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا (الصبار).

نصف ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين e.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الكركم والنشا الليلي بخطوات بسيطة داخل المنزل هي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء قابل للطهي ونضع به ملعقة من النشا ثم نضيف ربع ملعقة من الكركم. ثم نضيف كوب من الماء ونمزج المكونات ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية، ثم نرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي نحصل على قوام كريمي. نطفئ النار ثم نترك الخليط لكي يبرد ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من جل الصبار ونصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين e، ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس تماماً. يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويحكم الغلق، ويحفظ داخل الثلاجة لمدة 7 أيام.

طريقة استخدام الكريم

يتم استخدام الكريم كالآتي:ـ