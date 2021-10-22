الحليب المكثف بمكونين فقط اعمليه بكل سهولة وبمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز، الحليب المكثف يعتبر من أهم أساسيات أطباق الحلويات، سواء حلويات غربية أو حلويات عربية، كما يدخل في تحضير بعض العصائر المميزة، لأنه يضيف إليهم نكهة رائعة ومميزة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الحليب المكثف. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة عمل الحليب المكثف المحلى المكونات 2 كأس كبير من الحليب البودر.

400 جرام من السكر المطحون.

كأس كبير من الماء المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى اسكبي مقدار الحليب المجفف في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه الماء. اتركي الخليط على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب الحليب تماما،ثم ضيفي إليهم باقي المكونات،ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء زجاجي، ثم اتركيه حتى يهدأ، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلىطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة المكونات كأس كبير من مسحوق الحليب المجفف.

200 جرام من السكر.

ربع كيلو من القشطة. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالقشطة امزجي مقدار الحليب مع القشطة، والسكر جيدا، حتى يتكون خليط متجانس ذات قوام كريمي. بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة، حتى يصبح جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالقشطةطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة المكونات كأس صغير من الماء الساخن.

200 جرام من الحليب المجفف.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

5 جرام من الفانيلا. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالزبدة امزجي مقدار الحليب مع الفانيلا، والزبدة، والسكر، والماء جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق ، ثم ضعيه في الثلاجة. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالزبدةطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة المكونات كأس كبير من مسحوق الحليب.

2 كوب صغير من السكر.

250 جرام كريمة سائلة. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالكريمة ضعي مقدار الحليب في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه باقي المكونات، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه في الثلاجة. فوائد الحليب المكثف المحلى يمد الجسم بنسبة البروتينات التي يحتاجها، لكي يكتسب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. يمنع حدوث نوبات لمرضى السكر. يعزز صحة العظام. يقوي الأسنان. طريقة حفظ الحليب المكثف المحلى طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالكريمةفوائد الحليب المكثف المحلىطريقة حفظ الحليب المكثف المحلى ضعيه في وعاء زجاجي، ثم اغلقيه جيدا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 15 يوم فقط. طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب السائل طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب السائل المكونات لتر من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب كبير من السكر. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب السائل ضعي الحليب في اناء حراري، ثم ضيفي السكر إلى الحليب، وقومي بالتقليب حتى يذوب السكر. ثم ضعي الإناء على النار واستمري في التقليب حتى يتم غليان الحليب. بعد ذلك ضيفي الزبدة إلى الحليب مع الاستمرارية في التقليب وحتى يصبح خليط كثيف وتماسك. ارفعي الإناء من على النار، واتركيه حتى يبرد تماما، واذا حدث تكتلات للحليب، يمكنك خفقه بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك ضعي الحليب المكثف في زجاجة محكمة وضعيها وحفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين إلى شهر. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب السائل وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل الحليب المكثف المحلى وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة وطريقة تحضيره ومكونات عمل الحليب المكثف بالحليب السائل وطريقة تحضيره، وفوائد الحليب المكثف المحلى، وطريقة حفظ الحليب المكثف المحلى. الوسوم

الحليب المكثف بمكونين فقط اعمليه بكل سهولة وبمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز، الحليب المكثف يعتبر من أهم أساسيات أطباق الحلويات، سواء حلويات غربية أو حلويات عربية، كما يدخل في تحضير بعض العصائر المميزة، لأنه يضيف إليهم نكهة رائعة ومميزة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الحليب المكثف. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة عمل الحليب المكثف المحلى المكونات 2 كأس كبير من الحليب البودر.

400 جرام من السكر المطحون.

كأس كبير من الماء المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى اسكبي مقدار الحليب المجفف في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه الماء. اتركي الخليط على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب الحليب تماما،ثم ضيفي إليهم باقي المكونات،ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء زجاجي، ثم اتركيه حتى يهدأ، ويصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلىطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة المكونات كأس كبير من مسحوق الحليب المجفف.

200 جرام من السكر.

ربع كيلو من القشطة. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالقشطة امزجي مقدار الحليب مع القشطة، والسكر جيدا، حتى يتكون خليط متجانس ذات قوام كريمي. بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة، حتى يصبح جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالقشطةطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة المكونات كأس صغير من الماء الساخن.

200 جرام من الحليب المجفف.

كأس إلا ربع كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من الزبدة.

5 جرام من الفانيلا. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالزبدة امزجي مقدار الحليب مع الفانيلا، والزبدة، والسكر، والماء جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ثم اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق ، ثم ضعيه في الثلاجة. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالزبدةطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة المكونات كأس كبير من مسحوق الحليب.

2 كوب صغير من السكر.

250 جرام كريمة سائلة. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالكريمة ضعي مقدار الحليب في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليه باقي المكونات، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في وعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعيه في الثلاجة. فوائد الحليب المكثف المحلى يمد الجسم بنسبة البروتينات التي يحتاجها، لكي يكتسب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. يمنع حدوث نوبات لمرضى السكر. يعزز صحة العظام. يقوي الأسنان. طريقة حفظ الحليب المكثف المحلى طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالكريمةفوائد الحليب المكثف المحلىطريقة حفظ الحليب المكثف المحلى ضعيه في وعاء زجاجي، ثم اغلقيه جيدا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 15 يوم فقط. طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب السائل طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب السائل المكونات لتر من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب كبير من السكر. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب السائل ضعي الحليب في اناء حراري، ثم ضيفي السكر إلى الحليب، وقومي بالتقليب حتى يذوب السكر. ثم ضعي الإناء على النار واستمري في التقليب حتى يتم غليان الحليب. بعد ذلك ضيفي الزبدة إلى الحليب مع الاستمرارية في التقليب وحتى يصبح خليط كثيف وتماسك. ارفعي الإناء من على النار، واتركيه حتى يبرد تماما، واذا حدث تكتلات للحليب، يمكنك خفقه بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك ضعي الحليب المكثف في زجاجة محكمة وضعيها وحفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين إلى شهر. طريقة تحضير الحليب المكثف بالحليب السائل وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل الحليب المكثف المحلى وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالقشطة وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة وطريقة تحضيره، ومكونات عمل الحليب المكثف المحلى بالكريمة وطريقة تحضيره ومكونات عمل الحليب المكثف بالحليب السائل وطريقة تحضيره، وفوائد الحليب المكثف المحلى، وطريقة حفظ الحليب المكثف المحلى.

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