معجزة كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة بالجسم والتجاعيد من أول استعمال

‏‏الفازلين من المكونات الساحرة التي يمكن استخدامها للحصول على العديد من النتائج التي تخص البشرة فعندما يبدأ التقدم بالعمر تظهر بعض العلامات الداكنة في الوجه على البشرة لذلك تحاول السيدة دائما إخفاءوها من مستحضرات التجميل حتى تحصل على النتائج التي ترغب بها ولكنها لا تعلم أنه تركيبة الفازلين لها مفعول قوي يستطيع التخلص من هذه الآثار عند خلطه ببعض المكونات الأخرى ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على خلطة من خلطات الفازلين تعمل على تبييض البشرة.

‏فوائد الفازلين للبشرة

‏يفيد الفازلين البشرة في العديد من الأشياء فهو قادر على التخلص من التجاعيد المبكرة التي تصيب الوجه كما أنه يعمل على تبييض البشرة وإزالة المناطق الداكنة منها كما يعمل أيضًا على إزالة آثار حب الشباب ووضعه تحت العين يساعد على التخفيف من الهالات السوداء التي تصيب الوجه وهناك حالة واحدة لا ينصح فيها باستخدام الفازلين وهي عندما تكون البشرة بها الكثير من الحبوب لأن الفازلين سيقوم بغلق المسامات وبالتالي لن تستطيع ‏البشرة التغلب على هذه الحبوب، ومن المشاكل التي يعالجها الفازلين للبشرة أيضا أنه يقضي على الجفاف ويرطب البشرة بشكل جيد.

‏مكونات كريم النشا والفازلين لترطيب وتبييض البشرة

‏في ما يلي المكونات التي ستتكونين في حاجة إليها للحصول على خلطة النشا والفازلين وهذه المكونات هي:

‏ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من نشا الذرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من الفازلين.

بيضة واحدة سنستخدم منها بياض البيض فقط.

‏ضعي الفازلين داخل المايكرويف لمدة لا تقل عن خمس ثواني حتى يتحول إلى سائل.

اخلطي بياض البيض مع النشا وقلبيهم جيدا ثم اضيفي له الملح والعسل واستمر يفي تقليب حتى يصبح الخليط متجانس وله قوام كريمي.

‏ضعي الخليط الذي وصلت إليه في علبة محكمة الإغلاق وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعد ذلك اخرجيه من الثلاجة.

وابدئي بتوزيعه على وجهك خصوصًا في منطقة حول الفم وفي منطقة الرقبة وفي منطقة الجبهة وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء جيدًا و تخلصي من الفازلين الذي على وجهك.

خطوات تحضير كريم النشا والفازلين للتبييض