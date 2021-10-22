تحضير خبز الثوم والزبدة بأسهل طريقة و طعم أكثر من روعة وصفة أشهر المطاعم العربية، يُعتبر أحد أشهر المُقبلات التي يتم تقديمها لدى المطاعم العربية والأوروبية هو خبز الزبدة المميز، الأن يمكنك تحضيره بمكونات من المنزل بأسهل طريقة ممكنة وبنفس الطعم اللذيذ، كما أنه من الأسهل الأطعمة لوجبات الفطار للمدارس مع قطعة من الجبن لذا يمكنك الإعتماد عليه لأطفالك، تحضير خبز الثوم والزبدة بأسهل طريقة.

تحضير خبز الثوم والزبدة بأسهل طريقة

تتكون وصفة خبز الثوم والزبدة من العناصر التالية للعجين :

كوب حليب دافئ بمقدار 240 مللي.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ونصف دقيق بمقدار 350 جرام.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء العجان ونضيف إليه الحليب الدافئ، الخميرة و السكر ثم يتم التقليب جيداً ويغطى الوعاء بعد ذلك بمنشفة أو ببلاستيك غذائي، ويترك 10 دقائق جانباً حتى تتفاعل الخميرة، وبعد ذلك نضيف إلى الوعاء الدقيق، الملح والزبدة ويتم تشغيل العجان بعد ذلك، ويتم العجن حتى يتم تجميع المكونات ونحصل على عجين ناعم وطري، وبعد ذلك نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت بعد أن تم تكويره أو تجميعه، ونضع القليل من الزيت على وجه العجين ثم يغطى الوعاء ويترك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجم العجين.

6-4 حبات ثوم مهروس.

نصف كوب زبدة بمقدار 100 جرام.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف أو يمكنك إضافة اوريجانو.

200 جرام مبشور جبن موزريلا.

مكونات الحشوةطريقة التحضير

من جانب آخر نحضر وعاء ونضيف إليه الثوم المهروس، الزبدة، زيت الزيتون والبقدونس المجفف بالإضافة إلى القليل من الملح والفلفل الأسود، ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس، بعد اختمار العجين نقلبها في صينية واسعة بها ورق خبز، ثم نفرده يدوياً على شكل مستطيل كبير وبعد ذلك ندهن العجين بخليط الزبدة والثوم، مع توزيعه بالتساوي ثم نوزع الجبن المبشور مع رشة من البقدونس المجفف على الوجه، ثم نضع الصينية في فرن رف أسفل على درجة حرارة 200 لمدة 16 دقيقة، ثم يتم التقطيع بعد ذلك ونقدمها دافئة، تحضير خبز الثوم والزبدة بأسهل طريقة و طعم أكثر من روعة وصفة أشهر المطاعم العربية.