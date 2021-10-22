أقوى وصفة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش في 3 أيام فقط بديل المايكروبليدنج مضمون النتيجة، اليوم سنحضر وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب والحصول على حواجب ممتلئة وجميلة، يمكنك إستخدامها في تكثيف الرموش وتطويل شعر الرأس أيضاً، سنحتاج إلى بذور الحلبة فهي تحتوي على عناصر تحفز بصيلات الشعر على النمو، كما نحتاج إلى زيت جوز الهند فهو يعتبر من الزيوت التي تكثف الشعر وتمنع تساقطه، وذلك لأنه يحتوي على العناصر الغذائية المهمة لبصيلات الشعر، ويحتوي على البروتينات والحديد التي تساعد على تكثيف الحواجب، أقوى وصفة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش في 3 أيام فقط بديل المايكروبليدنج مضمون النتيجة.

أقوى وصفة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش

نقدم لكم اليوم وصفتين من أنجح الوصفات لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش، وقد أقر الكثير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن تلك الوصفات التي تعتمد على مكونات جميعها بالمنزل تُعتبر بديلة المايكروبليدنج الذي يتكلف الكثير من الأموال، حيث تمنحك الوصفة نتيجة فعالة وسريعة خلال ثلاث أيام فقط.

الوصفة الأولى لتكثيف الحواجب

تتكون وصفة تكثيف الحواجب والرموش من العناصر التالية :

ملعقة من مسحوق بذور الحلبة.

القليل من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء مناسب ونضيف إليه مسحوق الحلبة مع الماء الساخن ونخلط المكونين معا أولاً، وبعد ذلك نضيف زيت جوز الهند ثم نخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نضع الخليط على منطقة الحاجبين ونبدأ بفرك الحاجبين،وبعد ذلك يترك الخليط حتى يجف ثم تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية لتطويل الرموش

تتكون وصفة تكثيف الحواجب والرموش من العناصر التالية :

فص ثوم.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر فص الثوم ثم نقوم ببشره ونضع في وعاء وبعد ذلك نضيف الفازلين، ثم نقوم بخلط المكونين معا جيداً وباستخدام عود قطن طبقة الخليط على الحاجبين أو الرموش جيداً، حتى يتغلغل هذا الخليط في بصيلات الشعر ويترك حتى يجف ثم تغسل المنطقة.

ويمكنك أيضاً إستخدام فص من الثوم الأحمر حيث نحضره ويتم عمل جرح من أعلاه دون تقطيعه، ثم نمررها على الحاجبين لمدة دقيقة فقط ويترك لمدة ساعتين على الأقل ثم تغسل المنطقة بالماء، يمكنك استخدام هذه الطريقة يومياً وبعد أسبوع تنبهري بالنتيجة، أقوى وصفة لتكثيف الحواجب وإطالة الرموش في 3 أيام فقط بديل المايكروبليدنج مضمون النتيجة.