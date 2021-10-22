احصلي على اسنان كالؤلؤ في دقيقتين فقط بمكون طبيعي لن تلجأ لطبيب الأسنان لتبييض الأسنان وإزالة الجير بعد اليوم

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وعلى الرغم من تعدد الوصفات الكثيرة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار التي يتواجد فيها ولكن كل هذه الأشياء لا يمكن أن تعالج الاسنان أو تساعد على تبيضها، ولكن سوف يتسبب في وجود الأم كبير لا يقدر على تحملها، ولكن التكلفة التي تتواجد في عمليات تبييض الأسنان قد تكون غالية جداً،ولكن سوف نحضر اليوم طريقة سهلة وبسيطة بمكونات علاجية، منزلية تستخدم من المنزل للتخلص من الاسمرار الناتج عن بعض المأكولات، أو بعض المشروبات المتعددة.خلطة تبييض الاسنان وجعلها كالؤلؤ
سنقدم لكم أقوى الخلطات الطبيعية لتبييض الاسنان وجعلها بيضاء كاللؤلؤ، وأهم هذه الوصفات هي:قشر الموز التخلص من الأسنان الصفراء
مؤخرا الكثير من الطرق العديدة التي تساعد على التخلص من الاصفرار الناتج منه الاسنان؛ ولكن وجدنا أن قشور الموز يمثل عدد كبير من الفوائد، الهائل التي تساعد على تبييض الأسنان لأن تمتلك الكالسيوم والبوتاسيوم، والمغنيسيوم في الاسنان والتي تمتد بشكل سريع لتقوية الأسنان كما أن لديها عدد كبير من الفوائد الاخري والطريقة هي :-
- يجب أن نحضر قشر الموز الطازج قبل أن يتم تغيير لونها إلى اللون الأسود.
- ونبدأ بفرك الاسنان جيدا.
- أو يفضل أن يقوم بإزالة فوق الداخليه بقشور الموز.
- أولا نأخذ كمية بسيطة على فرشاة الاسنان.
- ونبدأ بفرك الاسنان جيدا.
- سوف يساعد ايضا على تفتيحها وتبيضها في وقت قياسي جدا.
- المدة لا تقل عن خمس دقائق.
- كرري عزيزتي هذه الوصفة لكي تحصلي على الاستفادة القصوى.
صودا الخبز مادة مهمة جدا كما يطلق عليه اسم الصوديوم، فهو إحدى المكونات التي تساعد على تبييض الأسنان، والتخلص من الاصفرار التي يتواجد فيها اثر على ابتسامتك، لذلك عزيزتي أو عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في تبييض الأسنان فهذه الطريقة مميزه جدا وهي تكون كالتالي:-
- يجب أن نقوم بوضع صودا الخبز مع كمية بسيطة من معجون الأسنان.
- ونبدأ بأضافة عصير الليمون مع خلط ثلاث مكونات جيدا.
- نقوم باضافة في وعاء واسع ونبدا باخذ كميه بسيطة.
- ولكن يفضل ان نترك هذا المزيج في الفم لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نقوم بغسيل الأسنان.
- كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من تبييض الاسنان.
الوسوم
وعلى الرغم من تعدد الوصفات الكثيرة التي يمكن أن نقوم باستخدامها لتبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار التي يتواجد فيها ولكن كل هذه الأشياء لا يمكن أن تعالج الاسنان أو تساعد على تبيضها، ولكن سوف يتسبب في وجود الأم كبير لا يقدر على تحملها، ولكن التكلفة التي تتواجد في عمليات تبييض الأسنان قد تكون غالية جداً،ولكن سوف نحضر اليوم طريقة سهلة وبسيطة بمكونات علاجية، منزلية تستخدم من المنزل للتخلص من الاسمرار الناتج عن بعض المأكولات، أو بعض المشروبات المتعددة.خلطة تبييض الاسنان وجعلها كالؤلؤ
سنقدم لكم أقوى الخلطات الطبيعية لتبييض الاسنان وجعلها بيضاء كاللؤلؤ، وأهم هذه الوصفات هي:قشر الموز التخلص من الأسنان الصفراء
مؤخرا الكثير من الطرق العديدة التي تساعد على التخلص من الاصفرار الناتج منه الاسنان؛ ولكن وجدنا أن قشور الموز يمثل عدد كبير من الفوائد، الهائل التي تساعد على تبييض الأسنان لأن تمتلك الكالسيوم والبوتاسيوم، والمغنيسيوم في الاسنان والتي تمتد بشكل سريع لتقوية الأسنان كما أن لديها عدد كبير من الفوائد الاخري والطريقة هي :-
- يجب أن نحضر قشر الموز الطازج قبل أن يتم تغيير لونها إلى اللون الأسود.
- ونبدأ بفرك الاسنان جيدا.
- أو يفضل أن يقوم بإزالة فوق الداخليه بقشور الموز.
- أولا نأخذ كمية بسيطة على فرشاة الاسنان.
- ونبدأ بفرك الاسنان جيدا.
- سوف يساعد ايضا على تفتيحها وتبيضها في وقت قياسي جدا.
- المدة لا تقل عن خمس دقائق.
- كرري عزيزتي هذه الوصفة لكي تحصلي على الاستفادة القصوى.
صودا الخبز مادة مهمة جدا كما يطلق عليه اسم الصوديوم، فهو إحدى المكونات التي تساعد على تبييض الأسنان، والتخلص من الاصفرار التي يتواجد فيها اثر على ابتسامتك، لذلك عزيزتي أو عزيزي القارئ إذا كنت ترغب في تبييض الأسنان فهذه الطريقة مميزه جدا وهي تكون كالتالي:-
- يجب أن نقوم بوضع صودا الخبز مع كمية بسيطة من معجون الأسنان.
- ونبدأ بأضافة عصير الليمون مع خلط ثلاث مكونات جيدا.
- نقوم باضافة في وعاء واسع ونبدا باخذ كميه بسيطة.
- ولكن يفضل ان نترك هذا المزيج في الفم لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نقوم بغسيل الأسنان.
- كرري الوصفة مرتين في الاسبوع لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من تبييض الاسنان.
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