أحلي كيكة الشيكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة بكل سهولة وفي المنزل

نقدم لكم اليوم كيكه شوكولاته بالنسكافيه لكل عشاق النسكافيه ألذيذ وغير مكلفه وبمكونات بسيطه موجودة في كل بيت بثلاث بيضات، ومعلقه نسكافيه، وبدون حليب نهائي أتمني أن تنال إعجابكم، تعتبر كيكه الشوكولاته من أشهر الحلويات في العالم، ويحبها الكبار والصغار، فهي كيكه لذيذة وشهية وتقدم للضيوف والأصدقاء والأقارب وفي المناسبات، وتعتبر كيكه الشوكولاته من أنواع الحلويات المفيدة، فالشيكولاته لها فوائد كثيرة جدا للصغار والكبار؛ فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة إذا تم تناولها في الصباح قبل الفطار في الصباح الباكر؛ لأنها تزيد من التركيز وتساعد علي تقوية الذاكرة، كما تعمل علي تنشيط عمل القلب والدورة الدموية وتساعد علي تحسين المزاج والاسترخاء والتخفيف من الإرهاق، كما أن الشكولاته مفيده أيضا للبشرة فهي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها بشكل جيد، والتخلص من الجلد الميت، وتساعد أيضا مضادات الأكسدة التي توجد في الشكولاته على حماية البشرة من التجاعيد ومن هنا نلاحظ أن الشكولاته لها فوائد عديده، وأيضا يجب الانتباه عدم تناول الشوكولاتة بكميات كثيرة، فيجب تناولها في مواعيد صحيحه وبكميات قليله ومن هنا نعرض لكم طريقه لكيكة الشكولاته جديده وتعتبر من أجمل الطرق التي جربها الكثير من الأشخاص ونالت إعجابهم، فهي كيكة الشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة. طريقة عمل كيك الشكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة المكونات ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

2كوب دقيق اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقه جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيكة جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم الكيكه بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته. مكونات صوص الشيكولاته أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاته نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط. مكونات الكريمة أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو. طريقه عمل الكريمة نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا. طريقة عمل كيك الشكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة المكوناتطريقة التحضيرمكونات صوص الشيكولاتهطريقة عمل صوص الشيكولاتهمكونات الكريمةطريقه عمل الكريمة الوسوم

نقدم لكم اليوم كيكه شوكولاته بالنسكافيه لكل عشاق النسكافيه ألذيذ وغير مكلفه وبمكونات بسيطه موجودة في كل بيت بثلاث بيضات، ومعلقه نسكافيه، وبدون حليب نهائي أتمني أن تنال إعجابكم، تعتبر كيكه الشوكولاته من أشهر الحلويات في العالم، ويحبها الكبار والصغار، فهي كيكه لذيذة وشهية وتقدم للضيوف والأصدقاء والأقارب وفي المناسبات، وتعتبر كيكه الشوكولاته من أنواع الحلويات المفيدة، فالشيكولاته لها فوائد كثيرة جدا للصغار والكبار؛ فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة إذا تم تناولها في الصباح قبل الفطار في الصباح الباكر؛ لأنها تزيد من التركيز وتساعد علي تقوية الذاكرة، كما تعمل علي تنشيط عمل القلب والدورة الدموية وتساعد علي تحسين المزاج والاسترخاء والتخفيف من الإرهاق، كما أن الشكولاته مفيده أيضا للبشرة فهي تساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها بشكل جيد، والتخلص من الجلد الميت، وتساعد أيضا مضادات الأكسدة التي توجد في الشكولاته على حماية البشرة من التجاعيد ومن هنا نلاحظ أن الشكولاته لها فوائد عديده، وأيضا يجب الانتباه عدم تناول الشوكولاتة بكميات كثيرة، فيجب تناولها في مواعيد صحيحه وبكميات قليله ومن هنا نعرض لكم طريقه لكيكة الشكولاته جديده وتعتبر من أجمل الطرق التي جربها الكثير من الأشخاص ونالت إعجابهم، فهي كيكة الشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة. طريقة عمل كيك الشكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة المكونات ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

2كوب دقيق اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة التحضير أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقه جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيكة جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم الكيكه بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته. مكونات صوص الشيكولاته أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت. طريقة عمل صوص الشيكولاته نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط. مكونات الكريمة أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو. طريقه عمل الكريمة نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا. طريقة عمل كيك الشكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة المكوناتطريقة التحضيرمكونات صوص الشيكولاتهطريقة عمل صوص الشيكولاتهمكونات الكريمةطريقه عمل الكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي كيكة الشيكولاتة بالنسكافيه والصوص والكريمة بكل سهولة وفي المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.