لشعر لامع وطويل وكثيف إليك سيدتي وصفة الحلبة والحناء المذهلة للعناية بالشعر وتطويله

الشعر الكثيف واللمع والطويل تحلم به الكثير من السيدات حيث هو من أهم ما يميز جمال المرأة عامتا، ويحتاج الشعر إلى العناية به بشكل يومي ودائم للحفاظ عليه، لذلك يبحث الكثير من السيدات الذين يعانون من قصر الشعر وتلافانه الي مراكز التجميل لمساعدتهم علي علاج الشعر أو زراعته، والتي لها أضرار كبيرة علي المخ ولا ينصح بها والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة في المخ، فعلينا تجنب كل هذه العواقب والمشكلات واللجوء إلى العلاجات والوصفات الطبيعية السليمة الصحية والتي تجعلكي تحصلين على شعر لامع وقوي وكثيف، باستخدام وصفة الحناء السحرية، حيث تعتبر الحناء من النباتات المستخدمة منذ القدم في خلطات تكثيف وتطويل الشعر، فهي من الوصفات المجربة للفتيات الذين يعانون من عجز وقصر في الشعر، فتوجد خلطة الحناء مع الحلبة هذه الوصفة السحرية الجبارة التي تجعلكي تحصلين على شعر لامع وقوي وكثيف وطويل في أقل وقت ممكن، وللحلبة العديد من الفوائد الهامة للشعر مثل معالجة تقصف الشعر، القضاء والتخلص نهائيا من القشرة والتي تضر الشعر ضرر بالغا، وتعمل الحلبة أيضا علي تنعيم الشعر وزيادة ليونته، كما مرطب فعال للشعر، كما أيضا أن للحناء الكثير من الفوائد الضرورية للشعر مثل تكثيف الشعر وزيادة طوله، والتقليل من الميكروبات والطفيليات إلى جانب التخلص من الافرازات الدهنية التي توجد في فروة الرأس، وللحصول على شعر بهذه المواصفات على كل فتاة الالتزام بما هو مقدم إليك من هذه الوصفة السحرية الجبارة.

كوب واحد كبير من الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة من الحلبة.

كوبان اثنان من الماء.

نحضر إناء ونضعه على نار، ونضيف إليه كوبان من الماء ونتركها حتى تغلي جيدا.

عند غليان الماء، نضيف إليه ملعقة كبيرة من الحلبة، ونقلب الحلبة مع الماء لمدة سبع دقائق.

بعد مرور السبع دقائق نصفي الحلبة من الماء، ونضع ماء الحلبة على النار مرة أخري.

ثم نضيف إليها كوب الحناء، ونرفعهم بعيدا عن النار، مع حركه التقليب المستمر للحصول علي مخلوط متجانس القوام. قبل وضع المخلوط على الشعر، نقوم بتمشيط الشعر بمشط خشبي، ونقسمه إلى نصفين.

نضع هذا المخلوط على الشعر من البصيلات إلى الجذور، ونتركه على الشعر لمده ساعة حتى تجف تماما.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ، وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوع، وللحصول على نتائج أفضل وأسرع تكرر مرتان في كل أسبوع ويذلك تكوني سيدتي قد حصيتي علي أفضل وصفة طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر.

طريقة وصفة الحناء والحلبة لتطويل الشعر وتكثيفه المكوناتطريقة التحضير