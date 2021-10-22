فكره جامده لتسويه اللحمه الكبيرة بسرعه بدون (حله الضغط) طريقة جهنمية

فكره جامده لتسويه اللحمه الكبيرة بسرعه هل تعانين من تسوية اللحوم التي تحتاج لوقت طويل للتسوية ولا تمتلكين وقت كافي لتسوية اللحم بسبب العمل أو ضيق الوقت، يمكنك التخلص من هذه المشكلة بكل سهولة، حيث أن هناك مكون بسيط سوف يساعدك في تسوية اللحمة في ثلث ساعة فقط، في حالة وجود قطع لحم كبيرة تكون مشكلة التسوية أكبر بكثير من القطع الصغيرة، سوف نتعرف على مكون ممتاز يساعد في تسوية اللحم بسرعة كبيرة وبصورة صحية فهو لا يضر الصحة ويساهم في سرعة التسوية ويحافظ على المذاق.

فكره جامده لتسويه اللحمه الكبيرة بسرعه بدون

يمكنك استخدام مكونات طبيعية للغاية وسريعة، حيث يتم وضع ملعقة من السكر الناعم مع اللحم أثناء التسوية تساعد في سرعة التسوية، كما يمكنك وضع الخضروات مع اللحم لسرعة التسوية، وبذلك يمكنك الحصول على طعام ذات مذاق طيب.

مكونات تسوية اللحم

1000 جرام من اللحم.

قطعة من الجبن صغيرة الحجم.

بصلتين كبيرتين الحجم.

ملح.

فلفل.

ورق غاز.

سكر.

نواة بلح.

لتر ونصف من الماء المغلي.

قرنفل.

بعد تجهيز جميع المكونات يتم تجهيز اللحم للتسوية، يتم غسل اللحم بشكل ممتاز ومن ثم نبدأ في الخطوات التالية:

نضع اللحم في قاع الحلة الخاصة بالتسوية مع توزيع اللحم في كل مكان.

نضع الفلفل مع البصل والقرنفل والحبهان وورق الغار.

نشوح المكونات مع بعضها البعض حتى تسد مسام اللحم.

نضع الماء المغلي على اللحم، حيث أن الماء البارد يجعل اللحم يأخذ فترة أطول للتسوية.

نضيف السكر مع نواة البلح.

لا نضع أي ملح على الطعام حتى يتم النضج بشكل كامل، فكلما تم وضع الملح في وقت مبكر أخذ الطعام وقت أطول في التسوية.

اللحم المشوي أو الاستيك

إن كنت تريدين تسوية الستيك أو شويه، يمكنك عمل التتبيلة الخاصة باللحم ومن ثم وضع اللحم فيها لمدة ليلة كاملة، كلما كانت مدة وضع اللحم في التتبيلة طويلة يكون هناك مذاق طيب اللحم مع توفير أفضل تسوية سريعة للحم، فلا تتردد في تجربة هذه النصائح للحصول على تسوية لحم سريعة بدون مشاكل مع الحفاظ على الطعم.