تكات عمل الخيار المخلل في البيت ووصفة الليمون المعصفر لأشهى وألذ المقبلات

يعتبر المخلل من أشهر وأهم أطباق المقبلات، والتي تعد من أساسيات أي سفرة، حيث أنه يساعد على فتح الشهية مع الوجبات المختلفة، ويوجد من المخلل أنواع كثيرة مثل: الجزر والخيار واللفت والكرنب والفلفل الشطة والليمون والزيتون، وغيرها الكثير من الأنواع، ونظراً لأهمية هذا الطبق بجانب الأطعمة المختلفة، نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة للحصول على نفس طعم الجاهز بتكلفة أقل، وضمان نظافة المكونات والتحضير. طريقة عمل الخيار المخلل في البيت طريقة عمل الخيار المخلل في البيت المكونات: كيلو جرام من الخيار.

4 حبات من الفلفل الحار.

لتر من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق كبار من الخل.

ملعقتين صغيرة الحجم من الليمون.

فصين كبار من الثوم. طريقة التحضير: أولاً نغسل الخيار بشكل جيد وننظفه من الأوساخ.

في وعاء نقوم بوضع الماء المغلي ونضيف له السكر.

ثم نضيف كلاً من عصير الليمون والملح والخل.

ونضع في البرطمان قشر الليمون لنحافظ عليه من التعفن.

ونقوم بوضع كلاً من الخيار والفلفل الحار في إناء الماء المغلي، ونغطيه، ونتركه حوالي ساعة ونصف، حتى تبرد المياه المغلية.

بعد ذلك نقوم بوضع كلاً من الخيار والفلفل الحار فوق قشر الليمون بداخل البرطمان.

ونضيف لهم الثوم والماء الموجود في الوعاء، ونتركه لمدة يوم حتى يصبح جاهز لتناوله.

وبالتالي تعد أسرع طريقة للتحضير. طريقة الليمون المعصفر في البيت طريقة الليمون المعصفر في البيت المكونات: 2 كيلو من الليمون.

عصفر.

ربع كيلو من الفلفل الحار.

حبة بركة.

جزر مبشور.

كوب من عصير الليمون.

8 ملاعق من الملح. للمحلول: ماء مغلي.

حبة بركة

عصفر.

قشر ليمون.

عصير ليمون.

خل.

زيت.

ملح. طريقة التحضير: في طبق نقوم بوضع العصفر وحبة البركة والجزر المبشور والملح.

ونخلطهم بشكل جيد مع بعضهم.

نقوم بفتح الليمون 4 أجزاء.

نجهز البرطمان وفي القاع نضع الجزء المبشور.

نحشي الليمون بالخليط السابق، ونضعه في البرطمان.

نقوم بإضافة الفلفل الحار فوق الليمون، ثم نضع طبقة من الجزر المبشور.

نقوم بإضافة الماء المغلي المخلوط مع مكونات المحلول.

وعلى الوجه نضع كوب من الزيت وقشر ليمون، ونغلق بشكل محكم، ونتركه حتى يستوي. الوسوم

يعتبر المخلل من أشهر وأهم أطباق المقبلات، والتي تعد من أساسيات أي سفرة، حيث أنه يساعد على فتح الشهية مع الوجبات المختلفة، ويوجد من المخلل أنواع كثيرة مثل: الجزر والخيار واللفت والكرنب والفلفل الشطة والليمون والزيتون، وغيرها الكثير من الأنواع، ونظراً لأهمية هذا الطبق بجانب الأطعمة المختلفة، نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة للحصول على نفس طعم الجاهز بتكلفة أقل، وضمان نظافة المكونات والتحضير. طريقة عمل الخيار المخلل في البيت طريقة عمل الخيار المخلل في البيت المكونات: كيلو جرام من الخيار.

4 حبات من الفلفل الحار.

لتر من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق كبار من الخل.

ملعقتين صغيرة الحجم من الليمون.

فصين كبار من الثوم. طريقة التحضير: أولاً نغسل الخيار بشكل جيد وننظفه من الأوساخ.

في وعاء نقوم بوضع الماء المغلي ونضيف له السكر.

ثم نضيف كلاً من عصير الليمون والملح والخل.

ونضع في البرطمان قشر الليمون لنحافظ عليه من التعفن.

ونقوم بوضع كلاً من الخيار والفلفل الحار في إناء الماء المغلي، ونغطيه، ونتركه حوالي ساعة ونصف، حتى تبرد المياه المغلية.

بعد ذلك نقوم بوضع كلاً من الخيار والفلفل الحار فوق قشر الليمون بداخل البرطمان.

ونضيف لهم الثوم والماء الموجود في الوعاء، ونتركه لمدة يوم حتى يصبح جاهز لتناوله.

وبالتالي تعد أسرع طريقة للتحضير. طريقة الليمون المعصفر في البيت طريقة الليمون المعصفر في البيت المكونات: 2 كيلو من الليمون.

عصفر.

ربع كيلو من الفلفل الحار.

حبة بركة.

جزر مبشور.

كوب من عصير الليمون.

8 ملاعق من الملح. للمحلول: ماء مغلي.

حبة بركة

عصفر.

قشر ليمون.

عصير ليمون.

خل.

زيت.

ملح. طريقة التحضير: في طبق نقوم بوضع العصفر وحبة البركة والجزر المبشور والملح.

ونخلطهم بشكل جيد مع بعضهم.

نقوم بفتح الليمون 4 أجزاء.

نجهز البرطمان وفي القاع نضع الجزء المبشور.

نحشي الليمون بالخليط السابق، ونضعه في البرطمان.

نقوم بإضافة الفلفل الحار فوق الليمون، ثم نضع طبقة من الجزر المبشور.

نقوم بإضافة الماء المغلي المخلوط مع مكونات المحلول.

وعلى الوجه نضع كوب من الزيت وقشر ليمون، ونغلق بشكل محكم، ونتركه حتى يستوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات عمل الخيار المخلل في البيت ووصفة الليمون المعصفر لأشهى وألذ المقبلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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