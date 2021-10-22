ألذ طاجن فراخ لا يقاوم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بتوابل وريحة رهيبة

يعد من أكثر الطواجن المشهورة والشهية هو طاجن الفراخ، حيث يعد الفراخ من الوجبات السريعة والصحية لكثير من الناس لذلك تتعدد طرق تقديمه، فيأخد الفراخ أشكال كثيرة وكل منها لها طعم لذيذ وشهي مثل من يقوم بتقطيعه شرائح ويطلق عليه إسم الفراخ البانيه، وهناك من يقدمه بصوره فراخ مشوية، والبعض الأخر يقدمه في صورة طاجن، ومن المعروف أن غالبية الناس تفضل الفراخ في صورة طواجن لأنه ذو طعم مرغوب ومحبب لكثير منهم،

طريقة عمل طاجن الفراخ

لذلك نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل طاجن الفراخ إضافة عليه البصل وبعض الخضروات لتصبح لديكي أكله صحية وكاملة من الفيتامينات، حيث يتميز طاجن الفراخ بالبصل بمذاقه الرائع اللذيذ، بجانب أنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون مقارنة بالفراخ المقلي، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية نتيجة لما يحتويه من خضروات، لذلك يمكن تقديم طاجن الفراخ بالبصل بطرق عديدة، ولكن سوف نقدم لكي عزيزتي طريقة بسيطة وغير مكلفة وشهية.

المكونات

فرخة كاملة.

ثلاث ثمرات من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الملح.

ثمرتين من الطماطم.

نقوم أولا بفرم ثلاث ثمرات البصل، ونخلط ثمرتين الطماطم بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم نحضر إناء ونضع فيه البصل المفروم وعصير الطماطم، ثم نضيف إليه ربع ملعقة من الملح، ونصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نعمل على خلط هذه المكونات ببعضها حتي تتجانس تماما.

ثم نأتي بالفرخه ونقوم بغسلها جيدا بالماء، ثم نضعها في الخل لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت، نعمل على تقطيع الفرخة إلى أربع قطع.

ثم نضع قطع الفراخ في الخلطة التي تم تحضيرها، ونخلطها جيدا بالمخلوط ونتركها لمدة ثلاث دقائق.

ثم نأتي بطاجن ونضع فيه قطع الفراخ ونضيف إليها الخلطة التي تم تحضيرها، ثم نضيف إليها شرائح من البصل والطماطم لزيادة القيمة الغذائية.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع فيه طاجن الفراخ بالصبل.

نتركه في الفرن لمدة تصل إلي ثلث ساعة لحتى تكتسب اللون الذهبي المناسب.

بعد الوصول إلي اللون المناسب، نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم، وبذلك تكوني حصلتي على وجبة سريعة وشهية وذات قيمة غذائية عالية.

طريقة التحضير