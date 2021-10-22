الطريقة الأمثل لتحضير الخيار المخلل المشطشط السريع بالمنزل بأقل تكلفة

الطريقة الأمثل لتحضير الخيار المخلل المشطشط بالمنزل بأقل تكلفة، هذا ما سوف نقدم في هذا المقال، وذلك يرجع بإن مخلل الخيار من أفضل أنواع المخللات التي لا غنى عنه، فهو يعد من أشهر المخللات الشعبية، التي يتم وضعها بجوار جميع الأكلات ولا يستغني عنه أي منزل من المنازل، ونظرا بأن الخيار من الأنواع التي لا تتحمل وتنعم بسرعة، لهذا تعزف العديد من السيدات عن صنعه، وتقوم بشرائه من الخارج، لهذا قررنا أن نعرض لكم متابعينا الكرام الطريقة الصحيحة، لإعداد أشهى مخلل خيار مشطشط في المنزل بأقل تكلفة، ولمن يهتم بالتعرف على الطريقة والمقادير، يرجى استكمال السطور القادمة من هذا المقال.مكونات الخيار المخلل المشطشط السريع
ولمن ترغب من السيدات في إعداد مخلل الخيار المشطشط السريع بالمنزل بسهولة ويسر، كل ما عليكي أن تقومي سيدتي بإحضار المكونة المطلوبة، لعمل أشهى مخلل خيار مشطشط بسهولة، وبأقل تكلفة بالمنزل، والمكونات هى:
- نصف كيلو من الخيار.
- – واحد كأس من الخل الأبيض.
- -واحد كأس من المياه.
- فصوص من الثوم.
- ملعقة ونصف من الملح الأبيض
- ورقة واحدة من اللوري.
- ملعقة من الشبت الأخضر، او بذور الشبت.
- حبات من الفلفل الحار، مع معلقة فلفل أسود.
ومن خلال موقع ثقفي يتاح التعرف علي الطريقة المثلى لتحضير الخيار المخلل المشطشط السريع بالمنزل، التي تعد من أنجح الطرق بشهادة جميع من قام بتجربتها، واليكم الطريقة في نقاط محددة وواضحة، وهي كالتالي:
- أولا نقوم بغسل الخيار جيداً، ونقطعة إلى شرائح متساوية.
- ثانيا نقوم بوضع الثوم بعد هرسه على الخيار.
- ثالثا نحضر برطمان زجاجى، ثم نضع فيه الخيار مع الثوم.
- رابعا نقطع الشبت ونضع في البرلمان ، ثم إضافة الفلفل الحار والفلفل الأسود، مع ورقة اللورا.
- خامساً إضافة الماء مع الملح وإذابته جيدا ثم إضافة الخل، ثم يتم وضعه على المكونات السابقة داخل البرلمان وتقليبها جيداً
- اخيراً يتم ترك البرلمان ساعات قليله وبعدها سوف تكون باستطاعتك سيدتي أكل المخلل الخيار المشطشط بالمنزل بأفضل جودة كما بالمحلات وبألف هناء وعافية.
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الطريقة الأمثل لتحضير الخيار المخلل المشطشط بالمنزل بأقل تكلفة، هذا ما سوف نقدم في هذا المقال، وذلك يرجع بإن مخلل الخيار من أفضل أنواع المخللات التي لا غنى عنه، فهو يعد من أشهر المخللات الشعبية، التي يتم وضعها بجوار جميع الأكلات ولا يستغني عنه أي منزل من المنازل، ونظرا بأن الخيار من الأنواع التي لا تتحمل وتنعم بسرعة، لهذا تعزف العديد من السيدات عن صنعه، وتقوم بشرائه من الخارج، لهذا قررنا أن نعرض لكم متابعينا الكرام الطريقة الصحيحة، لإعداد أشهى مخلل خيار مشطشط في المنزل بأقل تكلفة، ولمن يهتم بالتعرف على الطريقة والمقادير، يرجى استكمال السطور القادمة من هذا المقال.مكونات الخيار المخلل المشطشط السريع
ولمن ترغب من السيدات في إعداد مخلل الخيار المشطشط السريع بالمنزل بسهولة ويسر، كل ما عليكي أن تقومي سيدتي بإحضار المكونة المطلوبة، لعمل أشهى مخلل خيار مشطشط بسهولة، وبأقل تكلفة بالمنزل، والمكونات هى:
- نصف كيلو من الخيار.
- – واحد كأس من الخل الأبيض.
- -واحد كأس من المياه.
- فصوص من الثوم.
- ملعقة ونصف من الملح الأبيض
- ورقة واحدة من اللوري.
- ملعقة من الشبت الأخضر، او بذور الشبت.
- حبات من الفلفل الحار، مع معلقة فلفل أسود.
ومن خلال موقع ثقفي يتاح التعرف علي الطريقة المثلى لتحضير الخيار المخلل المشطشط السريع بالمنزل، التي تعد من أنجح الطرق بشهادة جميع من قام بتجربتها، واليكم الطريقة في نقاط محددة وواضحة، وهي كالتالي:
- أولا نقوم بغسل الخيار جيداً، ونقطعة إلى شرائح متساوية.
- ثانيا نقوم بوضع الثوم بعد هرسه على الخيار.
- ثالثا نحضر برطمان زجاجى، ثم نضع فيه الخيار مع الثوم.
- رابعا نقطع الشبت ونضع في البرلمان ، ثم إضافة الفلفل الحار والفلفل الأسود، مع ورقة اللورا.
- خامساً إضافة الماء مع الملح وإذابته جيدا ثم إضافة الخل، ثم يتم وضعه على المكونات السابقة داخل البرلمان وتقليبها جيداً
- اخيراً يتم ترك البرلمان ساعات قليله وبعدها سوف تكون باستطاعتك سيدتي أكل المخلل الخيار المشطشط بالمنزل بأفضل جودة كما بالمحلات وبألف هناء وعافية.
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