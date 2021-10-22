طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل بمكونات غير مكلفة لحشو سندوتشات المدارس

الجبنة المثلثات من أشهر أنواع الجبن التي يعشقها الكثيرون، وعلى وجه الخصوص الأطفال، ولكن بعض الأمهات لا تثق في المنتجات المصنوعة بطريقة جاهزة وتباع في المحلات، وتفضل عملها في المنزل، وهناك الكثير من الطرق البسيطة لعمل الجبنة المثلثات بمكونات موجودة في كل منزل، والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال فتابعونا لتتعرفوا عليها.طريقة عمل الجبنة المثلثات
الجبنة المثلثات من أشهى الأطعمة وتسعى الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل، ويمكنكم عملها بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، وإلكم لمكونات وطريقة التحضير:
مكونات الجبنة المثلثات
مكونات الجبنة المثلثات بسيطة وتوجد في كل منزل مصري، وهذه المكونات تتمثل في:
- كوب واحد من الحليب الطازج.
- ربع كوب من زيت الطعام النباتي.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة ونصف من الخل الأبيض.
- 3 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.
طريقة التحضير بسيطة ويمكن عملها في أقل من نصف ساعة فقط في المنزل، وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:
- في البداية يجب تحضير الخلاط الكهربائي ولابد ن يكون جاف تمامًا، ووضع به كلًا من الزيت والزبد والخل والحليب ومزجها جيدًا لمدة 3 دقائق فقط في الخلاط.
- وفي مقلاة وعلى نار هادئة يتم وضع الخليط الممزوج مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط مائل للغليان، ومن ثم تغطيته.
- أضيفي إلى المزيج الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب.
- استمري في التقليب لمدة 5 دقائق فقط في اتجاه مع عقارب الساعة، حتى تلاحظين أن المزيج أصبح ثقيل وكثيف.
- يجب ترك المزيج على النار الهادئة لمدة 5 دقائق أخرى.
- بعدها يتم رفع المزيج من على النار ومباشرة قومي بسكب المكونات بداخل طبق به القلل من الزيت ومن فوقه ورق زبدة.
- وبعد وضع الجبن في الطبق يرجى تغطيته من الأعلى بطبقة أخرى من ورق الزبد.
- اتركي الطبق جانبًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة فقط، وبعدها قومي بإدخاله داخل الثلاجة حتى الصباح.
- وفي الصباح قومي بتقطيع الجبن إلى مثلثات أو حسب الرغبة، وبهذا أصبح الجبن جاهز للتناول وبالهنا والشفا.
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الجبنة المثلثات من أشهر أنواع الجبن التي يعشقها الكثيرون، وعلى وجه الخصوص الأطفال، ولكن بعض الأمهات لا تثق في المنتجات المصنوعة بطريقة جاهزة وتباع في المحلات، وتفضل عملها في المنزل، وهناك الكثير من الطرق البسيطة لعمل الجبنة المثلثات بمكونات موجودة في كل منزل، والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال فتابعونا لتتعرفوا عليها.طريقة عمل الجبنة المثلثات
الجبنة المثلثات من أشهى الأطعمة وتسعى الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل، ويمكنكم عملها بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، وإلكم لمكونات وطريقة التحضير:
مكونات الجبنة المثلثات
مكونات الجبنة المثلثات بسيطة وتوجد في كل منزل مصري، وهذه المكونات تتمثل في:
- كوب واحد من الحليب الطازج.
- ربع كوب من زيت الطعام النباتي.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة ونصف من الخل الأبيض.
- 3 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.
طريقة التحضير بسيطة ويمكن عملها في أقل من نصف ساعة فقط في المنزل، وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي:
- في البداية يجب تحضير الخلاط الكهربائي ولابد ن يكون جاف تمامًا، ووضع به كلًا من الزيت والزبد والخل والحليب ومزجها جيدًا لمدة 3 دقائق فقط في الخلاط.
- وفي مقلاة وعلى نار هادئة يتم وضع الخليط الممزوج مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط مائل للغليان، ومن ثم تغطيته.
- أضيفي إلى المزيج الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب.
- استمري في التقليب لمدة 5 دقائق فقط في اتجاه مع عقارب الساعة، حتى تلاحظين أن المزيج أصبح ثقيل وكثيف.
- يجب ترك المزيج على النار الهادئة لمدة 5 دقائق أخرى.
- بعدها يتم رفع المزيج من على النار ومباشرة قومي بسكب المكونات بداخل طبق به القلل من الزيت ومن فوقه ورق زبدة.
- وبعد وضع الجبن في الطبق يرجى تغطيته من الأعلى بطبقة أخرى من ورق الزبد.
- اتركي الطبق جانبًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة فقط، وبعدها قومي بإدخاله داخل الثلاجة حتى الصباح.
- وفي الصباح قومي بتقطيع الجبن إلى مثلثات أو حسب الرغبة، وبهذا أصبح الجبن جاهز للتناول وبالهنا والشفا.
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