طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل بمكونات غير مكلفة لحشو سندوتشات المدارس

الجبنة المثلثات من أشهر أنواع الجبن التي يعشقها الكثيرون، وعلى وجه الخصوص الأطفال، ولكن بعض الأمهات لا تثق في المنتجات المصنوعة بطريقة جاهزة وتباع في المحلات، وتفضل عملها في المنزل، وهناك الكثير من الطرق البسيطة لعمل الجبنة المثلثات بمكونات موجودة في كل منزل، والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال فتابعونا لتتعرفوا عليها.

الجبنة المثلثات من أشهى الأطعمة وتسعى الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل، ويمكنكم عملها بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى مجهود كبير، وإلكم لمكونات وطريقة التحضير:

مكونات الجبنة المثلثات

مكونات الجبنة المثلثات بسيطة وتوجد في كل منزل مصري، وهذه المكونات تتمثل في:

كوب واحد من الحليب الطازج.

ربع كوب من زيت الطعام النباتي.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

طريقة التحضير بسيطة ويمكن عملها في أقل من نصف ساعة فقط في المنزل، وتتمثل طريقة التحضير فيما يلي: