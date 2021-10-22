اصنعي بنفسك كيكة الحليب الساخن هشه وطرية وأحلى من الجاهزة 100 مرة

كيكة الحليب الساخن ، من الحلويات التي تتميز بخفة قوامها وحلاوة طعمها، وهى مختلفة تماماً عن الكيكة العادية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة العظام والأسنان، وهى من أنواع الكيك الإسفنجي الخفيف، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة يمكن تقديمها على وجبة الإفطار للأطفال، حيث تمتلك مذاق رائع ومختلف لا مثيل له، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وسريعة ولا تحتاج لوقت طويل أثناء تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشه اللذيذة يمكن تحضريها لأطفالك في الصباح بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات كيكة الحليب الساخن مكونات كيكة الحليب الساخن تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على كيكة جميلة وهشه وهى كما يلي:- 2 بيضة.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال السطور التالية على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن الهشه الطرية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع به البيض، والفانيليا، والسكر، ونخفقهم جيداً لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تذوب المكونات تماماً ونحصل على قوام كريمي. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات. نقوم بتسخين الحليب، والزبدة، على نار هادئة حتى يغلي الحليب جيداً وتذوب الزبدة تماماً. نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بإضافته على الخليط السابق ونخفق باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام. نقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخله. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع القالب في منتصف الفرن على الرف الأوسط حتى لا يحترق. نترك الكيكة داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح كيكة الحليب في المنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الكيك بالمنزل وهى كما يلي:- يجب تسخين الحليب والزبدة جيداً قبل وضعها على الخليط.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها.

داخلها. يفضل خفق البيض والسكر قبل إضافة باقي المكونات.

يفضل أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

وضع كمية مناسبة من السكر حسب المقدار حتى لا تهبط الكيكة. الوسوم

كيكة الحليب الساخن ، من الحلويات التي تتميز بخفة قوامها وحلاوة طعمها، وهى مختلفة تماماً عن الكيكة العادية، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة العظام والأسنان، وهى من أنواع الكيك الإسفنجي الخفيف، وتعتبر وجبة غذائية متكاملة يمكن تقديمها على وجبة الإفطار للأطفال، حيث تمتلك مذاق رائع ومختلف لا مثيل له، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وسريعة ولا تحتاج لوقت طويل أثناء تحضيرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشه اللذيذة يمكن تحضريها لأطفالك في الصباح بكل سهولة وبدون تكلفة. مكونات كيكة الحليب الساخن مكونات كيكة الحليب الساخن تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على كيكة جميلة وهشه وهى كما يلي:- 2 بيضة.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف من خلال السطور التالية على طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن الهشه الطرية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نضع به البيض، والفانيليا، والسكر، ونخفقهم جيداً لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تذوب المكونات تماماً ونحصل على قوام كريمي. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والملح للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات. نقوم بتسخين الحليب، والزبدة، على نار هادئة حتى يغلي الحليب جيداً وتذوب الزبدة تماماً. نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بإضافته على الخليط السابق ونخفق باستمرار حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام. نقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه بقليل من السمنة ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نصب الخليط داخله. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تماماً. نقوم بوضع القالب في منتصف الفرن على الرف الأوسط حتى لا يحترق. نترك الكيكة داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح كيكة الحليب في المنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الكيك بالمنزل وهى كما يلي:- يجب تسخين الحليب والزبدة جيداً قبل وضعها على الخليط.

تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة داخلها.

داخلها. يفضل خفق البيض والسكر قبل إضافة باقي المكونات.

يفضل أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

وضع كمية مناسبة من السكر حسب المقدار حتى لا تهبط الكيكة.

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