أسرار وتكات طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل وهتطلع زي الجاهزة بالضبط

طريقة عمل التونة في البيت، تعد التونة هي من افضل واحسن الأكلات التي يمكن لأي ربة منزل تقدمها على سفرتها، لأن التونة من الاكلات المفيدة للجسم، حيث تتضمن عناصر غذائية متنوعة فتمد الجسم والفسفور الذي بدوره ينمو من ذكاء أطفالها، فتلجأ الأم إلى عملها في المنزل حتى تكون صحية وآمنة بأقل تكلفة وأقل جهد. المقادير مقدار مناسب من سمك التونة او سمك ماكريل.

استخدام نصف كوب من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الليمون.

ثلاث حبات من شرائح الليمون.

ثلاث ورقات من ورق لورا.

رشة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

150 جرام من الزيت النباتي.

150 جرام من الخل الأبيض.

استخدام نصف كوب من عصير الليمون.

150 جرام من ملح الطعام. طريقة التحضير نحضر اناء واسع لغرض التنظيف ونضع السمك ونبدا في تنظيفه بشكل كامل.

نقطع السمك إلى جزئين ثم نضع علية كوب من الدقيق الابيض ونضيف رشة من ملح الليمون ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة لا تتجاوز ثلث ساعة.

نقوم بغسل السمك مرة اخري من خلطة الدقيق حتي نجعلة نظيفا تماما.

نضع اناء وبه كمية مناسبة من الماء على النار ونتركها حتى يتم غليانه ثم نقوم باضافة أوراق اللورا والفلفل الأسود والكمون والليمون على هيئة شرائح ونتركه على نار هادئة.

نقوم بإضافة السمك الى الماء المغلي ونغطي الاناء بغطاء محكم الغلق ونتركها لمدة ساعة علي الاقل.

نضع السمك بعد ذلك بعد رفعه من الماء ونضعه في اناء به ماء مثلج ونتركه لمدة خمس دقائق.

نبدأ في رفع كل قطعة من السمك علي حدي ونزيل من القشرة بمثابة الغطاء الخارجي للسمك.

نزيل الشوك من القطعة فاجعلها خالية تماما من الشوك.

نضع السمك المخلي في إناء واسع ونضيف إليه الخل الأبيض والزيت النباتي وعصير الليمون ونضيف علية أيضا ماء السمك المسلوق ملعقة من ملح الطعام و ندمجهم جيدا مع بعض.

نبدأ في تقطيع السمك الى قطع صغيرة كحجم التونة وانتي ببرطمان زجاجي ونضع به القطع الصغيرة ونضيف عليه الخل والزيت وتحفظه فيصبح جاهز للتقديم. المقاديرطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل التونة في البيت، تعد التونة هي من افضل واحسن الأكلات التي يمكن لأي ربة منزل تقدمها على سفرتها، لأن التونة من الاكلات المفيدة للجسم، حيث تتضمن عناصر غذائية متنوعة فتمد الجسم والفسفور الذي بدوره ينمو من ذكاء أطفالها، فتلجأ الأم إلى عملها في المنزل حتى تكون صحية وآمنة بأقل تكلفة وأقل جهد. المقادير مقدار مناسب من سمك التونة او سمك ماكريل.

استخدام نصف كوب من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الليمون.

ثلاث حبات من شرائح الليمون.

ثلاث ورقات من ورق لورا.

رشة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

150 جرام من الزيت النباتي.

150 جرام من الخل الأبيض.

استخدام نصف كوب من عصير الليمون.

150 جرام من ملح الطعام. طريقة التحضير نحضر اناء واسع لغرض التنظيف ونضع السمك ونبدا في تنظيفه بشكل كامل.

نقطع السمك إلى جزئين ثم نضع علية كوب من الدقيق الابيض ونضيف رشة من ملح الليمون ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة لا تتجاوز ثلث ساعة.

نقوم بغسل السمك مرة اخري من خلطة الدقيق حتي نجعلة نظيفا تماما.

نضع اناء وبه كمية مناسبة من الماء على النار ونتركها حتى يتم غليانه ثم نقوم باضافة أوراق اللورا والفلفل الأسود والكمون والليمون على هيئة شرائح ونتركه على نار هادئة.

نقوم بإضافة السمك الى الماء المغلي ونغطي الاناء بغطاء محكم الغلق ونتركها لمدة ساعة علي الاقل.

نضع السمك بعد ذلك بعد رفعه من الماء ونضعه في اناء به ماء مثلج ونتركه لمدة خمس دقائق.

نبدأ في رفع كل قطعة من السمك علي حدي ونزيل من القشرة بمثابة الغطاء الخارجي للسمك.

نزيل الشوك من القطعة فاجعلها خالية تماما من الشوك.

نضع السمك المخلي في إناء واسع ونضيف إليه الخل الأبيض والزيت النباتي وعصير الليمون ونضيف علية أيضا ماء السمك المسلوق ملعقة من ملح الطعام و ندمجهم جيدا مع بعض.

نبدأ في تقطيع السمك الى قطع صغيرة كحجم التونة وانتي ببرطمان زجاجي ونضع به القطع الصغيرة ونضيف عليه الخل والزيت وتحفظه فيصبح جاهز للتقديم. المقاديرطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار وتكات طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل وهتطلع زي الجاهزة بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.