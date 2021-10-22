الزبادي المنزلي وكيفية صنعة بخطوات بسيطة وسهلة وفي دقائق معدودة

الزبادي المنزلي، يبحث العديد من الناس على أسهل طرق صنع الزبادي، يتمتع الزبادي بشعبية كبيرة لأنه يحتوى على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية الكبيرة التي يحتاجها الجسم كما يعمل على تحسين الهضم بشكل كبير لأنه يحتوى على البكتريا النافعة التي تساهم وتعزز من قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام وتقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض المختلفة كما يعمل أيضا على تقوية العظام لاحتوائه على الكالسيوم بكميات وفيرة ولهذا يحرص الكثير من الناس على تناول كوب من الزبادي باستمرار للحصول على العديد من الفوائد الصحية ولذلك في هذا المقال سوف نستعرض أسهل الطرق لصنعه. الزبادي المنزلي وكيفية عملة نحضر لتران من الحليب و3 ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

نضع وعاء به اللبن على النار حتى الغليان.

ثم نترك اللبن بعد الغليان حتى يبرد قليلا ويصبح اكثر دفئا.

ثم بعد ذلك نضيف علية الزبادي مع التقليب السريع والمستمر.

ويصب الخليط في الأكواب المخصصة ثم يترك في مكان دافىء ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل ثم يتم تناوله. الزبادي المنزلي وكيفية عملة طريقة عمل الزبادي اللايت نحضر لتران من الحليب خالي الدسم بالإضافة إلى 2 كوب من الزبادي.

نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان ثم يترك حتى يبرد.

ثم نضع الحليب بعد ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك نضع الحليب على النار مرة اخرى حتى ترتفع درجة حرارته ويصبح دافئا قليلا.

يرفع من على النار ثم يضاف أليه الزبادي ويقلب بشكل سريع.

يصب في الأكواب المخصصة وترص هذه الأكواب في صينية وتغطى بعد ذلك.

ويتم وضع الأكواب في فرن دافىء قد سبق إشعاله لمدة دقائق بسيطة ويطفأ ثم يترك الزبادي لمدة ليله كاملة ثم بعد ذلك يتم تناوله. القيمة الغذائية لكوب واحد من الزبادي طاقة 61kcal.

3.47 جرام بروتين .

3.25 جرام دهون.

4.66 جرام كربوهيدرات.

121 مجم كالسيوم .

0.05 مجم حديد.

46 مجم صوديوم.

0.5 مجم فيتامين ج.

99 وحدة دولية من فيتامين أ.

95 مجم من الفسفور.

0.59 مجم من الزينك.

12 مجم من الماغنسيوم. طريقة عمل الزبادي اللايتالقيمة الغذائية لكوب واحد من الزبادي ومن الجدير بالذكر أن الزبادي يعد غذاء امن جدا للأشخاص المصابين بحساسية الحليب كما يحافظ على مستوى ضغط الدم . الوسوم

الزبادي المنزلي، يبحث العديد من الناس على أسهل طرق صنع الزبادي، يتمتع الزبادي بشعبية كبيرة لأنه يحتوى على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية الكبيرة التي يحتاجها الجسم كما يعمل على تحسين الهضم بشكل كبير لأنه يحتوى على البكتريا النافعة التي تساهم وتعزز من قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام وتقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض المختلفة كما يعمل أيضا على تقوية العظام لاحتوائه على الكالسيوم بكميات وفيرة ولهذا يحرص الكثير من الناس على تناول كوب من الزبادي باستمرار للحصول على العديد من الفوائد الصحية ولذلك في هذا المقال سوف نستعرض أسهل الطرق لصنعه. الزبادي المنزلي وكيفية عملة نحضر لتران من الحليب و3 ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

نضع وعاء به اللبن على النار حتى الغليان.

ثم نترك اللبن بعد الغليان حتى يبرد قليلا ويصبح اكثر دفئا.

ثم بعد ذلك نضيف علية الزبادي مع التقليب السريع والمستمر.

ويصب الخليط في الأكواب المخصصة ثم يترك في مكان دافىء ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل ثم يتم تناوله. الزبادي المنزلي وكيفية عملة طريقة عمل الزبادي اللايت نحضر لتران من الحليب خالي الدسم بالإضافة إلى 2 كوب من الزبادي.

نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان ثم يترك حتى يبرد.

ثم نضع الحليب بعد ذلك في الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك نضع الحليب على النار مرة اخرى حتى ترتفع درجة حرارته ويصبح دافئا قليلا.

يرفع من على النار ثم يضاف أليه الزبادي ويقلب بشكل سريع.

يصب في الأكواب المخصصة وترص هذه الأكواب في صينية وتغطى بعد ذلك.

ويتم وضع الأكواب في فرن دافىء قد سبق إشعاله لمدة دقائق بسيطة ويطفأ ثم يترك الزبادي لمدة ليله كاملة ثم بعد ذلك يتم تناوله. القيمة الغذائية لكوب واحد من الزبادي طاقة 61kcal.

3.47 جرام بروتين .

3.25 جرام دهون.

4.66 جرام كربوهيدرات.

121 مجم كالسيوم .

0.05 مجم حديد.

46 مجم صوديوم.

0.5 مجم فيتامين ج.

99 وحدة دولية من فيتامين أ.

95 مجم من الفسفور.

0.59 مجم من الزينك.

12 مجم من الماغنسيوم. طريقة عمل الزبادي اللايتالقيمة الغذائية لكوب واحد من الزبادي ومن الجدير بالذكر أن الزبادي يعد غذاء امن جدا للأشخاص المصابين بحساسية الحليب كما يحافظ على مستوى ضغط الدم .

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