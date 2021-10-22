طريقة عمل صاجية الدجاج الأردنية افضل طريقة عمل صاجية الدجاج جربيها

طريقة عمل صاجية الدجاج ، تلك الوجبة الشعبية الشهيرة في الأردن، والتي يلتزم بها كافة أهل الأردن في المناسبات والاحتفالات بشكل كبير، وهي عبارة عن واحد من الأطباق والوصفات الدسمة للغاية، التي تستخدم في الاحتفالات والمناسبات والعزائم، مثل حفلات الزفاف أو عزومات شهر رمضان المبارك، أو في الأعياد كذلك، وهي عبارة عن وجبة تحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتينات والدهون، ولذلك فهي كثيرًا لا تناسب من يعانون من بعض الأمراض، مثل مرضى القلب على سبيل المثال، كما أنها لا تناسب من يقومون بعمل دايت أو يخضعون لنظام غذائي بهدف إنقاص الوزن. ويتم عمل عمل صاجية الدجاج بأكثر من كيفية في الطهي مثل؛ كيفية عمل صاجية الدجاج بالكريمة، وكيفية عمل صاجية دجاج على الحطب، وكيفية عمل صاجية الدجاج على الفحم. وتعد افضل طريقة عمل صاجية الدجاج، هي كيفية عمل الصاجية الفلسطينية، وكذلك طريقة صاجية الدجاج الأردنية.

الدجاج من اللحوم الغنية بالبروتينات، وهي تناسب من لا يحبون تناول اللحوم بكل كبير، أو لا يرغبون في تناول لحم الضأن أو أنواع اللحوم الأخرى، ولحم الدجاج غني بالبروتين، ولهذا ينال الكثير من الاهتمام من ربات البيوت وإضافته إلى الطاعم بل والتنوع في تحضيره بشكل كبير، فتوجد العديد من الطرق التي يمكنك بها طهي الدجاج، لكي يناسب احتياجات أسرتك، وأشهر طرق طهي الدجاج؛ طريقة عمل فريكة بالدجاج، وطريقة عمل الكبسة العراقية، وطريقة عمل فتة الشاورما بالدجاج، وكذلك طريقة شاورما الدجاج بالسماق، جربي ما ترغبين منها، وجددي في مذاق وجباتك.

دجاجة واحدة مخلية من العظام، ومقطعة إلى مكعبات صغيرة.

50 جرام دهن.

3 حبات بصل متوسطة الحجم ومقطعة إلى مكعبات.

½ كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح ناعم.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

أربعة أرغفة من الخبز العربي.