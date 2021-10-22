الطريقة الأصلية لعمل الطحينة البيضاء في المنزل بأقل تكلفة بدون ما تشتريها من بره

الطريقة الأصلية لعمل الطحينة البيضاء نقدمها لكم، حيث بالتأكيد أن تحضير الطعام الشهي واللذيذ أمر يتطلب إلى إتقان ومهارة، والمهارة لا تكمن هنا في إعداد الوجبات المختلفة فقط بينما تتطلب أيضًا أن يتم اختيار الأطباق الخاصة بالوجبة باحترافية شديدة، لكي يكون لدينا وجبة متكاملة، ولذلك تتساءل الكثير من ربات المنزل عن الطريقة المستخدمة في عمل الطحينة البيضاء في المنزل، وبناءا على ذلك فإننا سوف نقوم بتقديم الوصفة كاملة إليكم سواء من حيث المقادير أو طريقة العمل، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة المعلومات.الطريقة الأصلية لعمل الطحينة البيضاء
يمكن كل الأشخاص أن يقوموا بتحضير الطحينة البيضاء في المنزل بكل سهولة حيث أن صناعة الطحينة لم يصبح أمر صعب أبدًا وقد أصبح في الإمكان أن يتم عمل كل الكميات التي تحتاج إليها ربة المنزل وأيضًا القيام بتخزينها إلى أن تبدأ في استخدامها بجانب الأنواع المختلفة من الطعام ولكي يتم عمل الطحينة البيضاء يجب أن يتم توفير المكونات التالية.
- كوب سمسم ويمكن أن يتم تقليل الكمية أو زيادتها حسب الكمية التي ترغبين بها.
- ربع كوب من زيت الطعام.
- ملعقتان من الدقيق.
تتساءل الكثير من الأمهات وربات المنزل عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بصناعة الطحينة البيضاء في المنزل دون أن يكلفهم الأمر الكثير من الأموال، وفي الواقع أن طريقة عمل الطحينة البيضاء تعتبر من أسهل الطرق وتتمثل هذه الطريقة في الخطوات التالية:
- يجب أن يتم وضع السمسم في مقلاة على النار لإعطائه لون ونكهة ذكية لعمل الطحينة باحترافية.
- بعد تسخين السمسم في المقلاة يجب أن يتم رفعه من على النار وتركه إلى أن يبرد تمامًا.
- فيما بعد عليك أن تبدأ في وضع السمسم في الخلاط.
- ينبغي بعد ذلك أن يتم وضع مقدار الزيت السابق ذكره على السمسم، ثم نضيف الدقيق.
- يتم ضرب المكونات في الخلاط إلى أن تبدأ في الحصول على القوام المعروف للطحينة.
- غليك فيما بعد أن تبدأ في وضع الطحينة في برطمانات زجاجية.
- يتم الاحتفاظ بالطحينة في الثلاجة واستخدامها في حالة كنت ترغب في تقديمها كسلطة طحينة بجانب المشويات أو أنواع الطعام المختلفة.
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الطريقة الأصلية لعمل الطحينة البيضاء نقدمها لكم، حيث بالتأكيد أن تحضير الطعام الشهي واللذيذ أمر يتطلب إلى إتقان ومهارة، والمهارة لا تكمن هنا في إعداد الوجبات المختلفة فقط بينما تتطلب أيضًا أن يتم اختيار الأطباق الخاصة بالوجبة باحترافية شديدة، لكي يكون لدينا وجبة متكاملة، ولذلك تتساءل الكثير من ربات المنزل عن الطريقة المستخدمة في عمل الطحينة البيضاء في المنزل، وبناءا على ذلك فإننا سوف نقوم بتقديم الوصفة كاملة إليكم سواء من حيث المقادير أو طريقة العمل، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة المعلومات.الطريقة الأصلية لعمل الطحينة البيضاء
يمكن كل الأشخاص أن يقوموا بتحضير الطحينة البيضاء في المنزل بكل سهولة حيث أن صناعة الطحينة لم يصبح أمر صعب أبدًا وقد أصبح في الإمكان أن يتم عمل كل الكميات التي تحتاج إليها ربة المنزل وأيضًا القيام بتخزينها إلى أن تبدأ في استخدامها بجانب الأنواع المختلفة من الطعام ولكي يتم عمل الطحينة البيضاء يجب أن يتم توفير المكونات التالية.
- كوب سمسم ويمكن أن يتم تقليل الكمية أو زيادتها حسب الكمية التي ترغبين بها.
- ربع كوب من زيت الطعام.
- ملعقتان من الدقيق.
تتساءل الكثير من الأمهات وربات المنزل عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا بصناعة الطحينة البيضاء في المنزل دون أن يكلفهم الأمر الكثير من الأموال، وفي الواقع أن طريقة عمل الطحينة البيضاء تعتبر من أسهل الطرق وتتمثل هذه الطريقة في الخطوات التالية:
- يجب أن يتم وضع السمسم في مقلاة على النار لإعطائه لون ونكهة ذكية لعمل الطحينة باحترافية.
- بعد تسخين السمسم في المقلاة يجب أن يتم رفعه من على النار وتركه إلى أن يبرد تمامًا.
- فيما بعد عليك أن تبدأ في وضع السمسم في الخلاط.
- ينبغي بعد ذلك أن يتم وضع مقدار الزيت السابق ذكره على السمسم، ثم نضيف الدقيق.
- يتم ضرب المكونات في الخلاط إلى أن تبدأ في الحصول على القوام المعروف للطحينة.
- غليك فيما بعد أن تبدأ في وضع الطحينة في برطمانات زجاجية.
- يتم الاحتفاظ بالطحينة في الثلاجة واستخدامها في حالة كنت ترغب في تقديمها كسلطة طحينة بجانب المشويات أو أنواع الطعام المختلفة.
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