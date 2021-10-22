لقمة القاضي الهشة المقرمشة اعمليها في البيت بـ 3 مكونات

لقمة القاضي الهشة المقرمشة، تعتبر لقمة القاضي من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فيكثر تناول لقمة القاضي في شهر رمضان وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إلى طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل. المقادير: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عود قرنفل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأسان من الدقيق.

كأسان من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

رشة من الملح.

قطر. طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: المقادير:طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: يتم تحضير لقمة القاضي بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الخميرة ثم يتم كأس من المياه الدافئ. يتم تقليب الخميرة لحين أن تختلط مع المياه. يتم إضافة لبن الزبادي إلى الخميرة ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم وضع الملح على الدقيق والاستمرار في التقليب. القيام بإضافة الدقيق إلى خليط الخميرة ويتم التقليب لحين أن يختلط الخليط جيداً إذا كان الخليط جاف يتم إضافة كمية أخرى من المياه. يتم وضع غطاء على العجينة ثم تركها في مكان جاف لمدة ساعة. بعد مرور ساعة من الوقت يتم تفقد العجينة يتم تغطيتها مرة أخرى وتركها لحين أن تختمر نهائياً. يتم الحصول على إناء به زيت ثم الحصول على مقلاة وملئها بكمية كبيرة من الزيت. الحصول على قطعة من العجينة ويتم تشكيلها على هيئة كرة ثم يتم وضعها في الزيت الساخن يتم تكرار هذه الطريقة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. بعد ما يتم تحضير لقيمات القاضي يتم وضعها في القطر البارد. يتم تقليب لقمة القاضي لحين أن تتشبع بالقطر يتم وضعها في طبق التقديم ثم يتم وضع بودرة السكر فيما فوقها وبالهناء على الجميع. مقادير القطر: كأسان من السكر.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر. طريقة التحضير: مقادير القطر:طريقة التحضير: القيام بخلط السكر مع المياه في إناء ثم رفعهم على النار وتركهم لحين إذابة السكر. الوسوم

لقمة القاضي الهشة المقرمشة، تعتبر لقمة القاضي من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتتسم طريقة تحضيرها بالسهولة، فيكثر تناول لقمة القاضي في شهر رمضان وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إلى طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل. المقادير: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عود قرنفل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كأسان من الدقيق.

كأسان من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

رشة من الملح.

قطر. طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: المقادير:طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: يتم تحضير لقمة القاضي بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير لقمة القاضي في المنزل: الحصول على إناء ويتم وضع فيه الخميرة ثم يتم كأس من المياه الدافئ. يتم تقليب الخميرة لحين أن تختلط مع المياه. يتم إضافة لبن الزبادي إلى الخميرة ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم وضع الملح على الدقيق والاستمرار في التقليب. القيام بإضافة الدقيق إلى خليط الخميرة ويتم التقليب لحين أن يختلط الخليط جيداً إذا كان الخليط جاف يتم إضافة كمية أخرى من المياه. يتم وضع غطاء على العجينة ثم تركها في مكان جاف لمدة ساعة. بعد مرور ساعة من الوقت يتم تفقد العجينة يتم تغطيتها مرة أخرى وتركها لحين أن تختمر نهائياً. يتم الحصول على إناء به زيت ثم الحصول على مقلاة وملئها بكمية كبيرة من الزيت. الحصول على قطعة من العجينة ويتم تشكيلها على هيئة كرة ثم يتم وضعها في الزيت الساخن يتم تكرار هذه الطريقة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية. بعد ما يتم تحضير لقيمات القاضي يتم وضعها في القطر البارد. يتم تقليب لقمة القاضي لحين أن تتشبع بالقطر يتم وضعها في طبق التقديم ثم يتم وضع بودرة السكر فيما فوقها وبالهناء على الجميع. مقادير القطر: كأسان من السكر.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر. طريقة التحضير: مقادير القطر:طريقة التحضير: القيام بخلط السكر مع المياه في إناء ثم رفعهم على النار وتركهم لحين إذابة السكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقمة القاضي الهشة المقرمشة اعمليها في البيت بـ 3 مكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.