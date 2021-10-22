أسهل طريقة لتحضير الرز بالبن في المنزل

طرقة عمل الرز بلبن في المنزل بأسهل طريقة، يعد الرز بلبن من الأكلات اللذيذة التي يقبل عليها الكثير من الناس، والتي تعد وجبة الأزر بلبن من الأكلات الشهية والتي يتم تحضيرها خارج المنزل ويسهل تحضيرها في المنزل بالكثير من الطرق المختلفة التي يقبل عليها النساء، والتي سوف نوضحه من خلال مقالنا هذا عن افضل وأسهل طريقة لتحضير الأزر بلبن داخل المنزل وبالكثير من الطرق، عليكم اتباع مقالنا للتعرف علي طريقة تحضير الأرز بالبن داخل المنزل.

طريقة عمل الأزر بلبن بطريقة الجاهز

يحتوي الرز بلبن علي بعض المقادير البسيطة التي يسهل تحضيرها في المنزل وبدون مكلفات، والتي يسوف نوضح اهم المقادير التي لا بد من تحضيرها لكي يتم تجهيز الرز بلبن مثل الخارج.

مقادير الأزر بلبن:

قومي بتحضير كوب من الأرز بالكمية التي تناسبك وليكن كوب أرز صغير. عليك تحضير كيلو من الحليب. كوب سكر. كيس من النشا. كيس فانيليا. كوب ماء لسلق لكي يتم به سلق الأرز.

طريقة تحضير الأرز بلبن مثل الخارج:

طريقة عمل الأرز بلبن في المنزل مثل الخارج من أسهل المطبخات التي يتم تجهيزها، حيث يعد الرز بلبن من الأكلات الشعية التي يسهل تحضير في وقت قصير وسوف نوضح الطرق كالتالي:

قومي بسلق الأرز في الماء بعدما يتم غليانه حتي ينضج.

قومي بتذويب النشا بكمية قليلة جداً من الماء الفاتر، ثم نقوم بوضع كمية السكر واللبن علي كمية الأرز التي تم تحضيرها علي البارد.

قومي برفعه علي النار هادئه جداً ويقلب تقليب مستمر حتي يصبح قوام كريمي ثم نقوم بإضافة الفانيليا عليه.

طريقة تحضير الأرز بلبن في المنزل بدون النشا

المكونات:

عليك بتحضير كوب من الأرز الأبيض. كيلوا من اللبن كامل الدسم. قومي بتحضير نصف كوب من السكر. ملعقة من فانيليا السكر. ربع كوب من كريمة الحلوي.

تحضير الأرز بلبن بدون نشا في المنزل: