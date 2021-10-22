وصفات حلويات سريعة لآخر الأسبوع بأسهل طرق غير مكلفة

وصفات حلويات سريعة لآخر الأسبوع باسهل الطرق والمكونات المتوفرة لدينا سنعد معكم عدد من حل حلويات شرقية والغربية التي تعد بسهولة من دون جهد أو تكلفة فهي حلويات اقتصادية فيمكنك اسعاد أسرتك بها بدلا من شراء أصناف الحلوى من المحلات بأسعار باهظة، فيمكنك صنع كيك براونيز بالشوكولاته الشهي من حلويات السريعة التي يحبها كافة أفراد الأسرة، أو كرات الشوكولاته وتكون كسناكس لذيذ شهي ولا يحتاج إلى وقت، تعرفوا معنا على وصفات حلويات سريعة لآخر الأسبوع غير مكلفة. حلويات سريعة لأخر الأسبوع براونيز بالشوكولاته كوب من السكر الأبيض. نصف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ربع كوب من كاكاو. بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة ليس أكثر من ذلك. نصف كوب دقيق أبيض. ربع ملعقة صغيرة ملح. 1/3 كوب رقائق شوكولاته. أشهى حلويات سريعة براونيز بالشوكولاته يسخن الفرن مسبقا أثناء تجهيز مزيج براونيز على حرارة 180 مئوية، ونجهز مزيج براونيز بوضع الزيت مع السكر ويخفقوا معا وتقلب جيدا حتى تمتزج تماما.

يضاف البيض بيضة تلو الآخرى مع عدم التوقف عن الخفق، ثم يضاف لها الفانيليا ويقلب مرة أخرى، نضيف الدقيق والكاكاو بعد نخلهم وبيكنج بودر والملح في وعاء آخر ويضاف عليهم مزيج البيض وتقلب حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض.

في نهاية يضاف رقائق الشوكولاته إلى خليط وتخلط جيدا، تصب في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بورق زبدة وتدخل الفرن الساخن وتترك داخله لمدة 20 دقيقة.

في نهاية يضاف رقائق الشوكولاته إلى خليط وتخلط جيدا، تصب في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بورق زبدة وتدخل الفرن الساخن وتترك داخله لمدة 20 دقيقة. ثم تخرج الكيك من الفرن عندما ترتفع قليلا وتكون بذلك قد نضجت، وتترك حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم حلى براونيز في دقائق. طريقة كرات شوكولاته حلى سريع غير مكلف عبوة من بسكويت سادة العادي. نصف كوب جوز هند مبشور ناعم. ربع كوب كاكاو خام غير محلى. عبوة من حليب مكثف محلى. للتزيين جوز هند مبشور. كوب من مكسرات مجروشة. خطوات تجهيز كرات شوكولاته بجوز الهند حلويات سريعة أولا يطحن البسكويت عن طريق محضر الطعام أو باليد على حسب رغبتك، ويوضع في وعاء عميق، يوضع عليه كاكاو وجوز الهند المبشور على بسكويت مطحون.

وتقلب المكونان معا جيدا حتى تمتزج المكونات، ثم يضاف عليها حليب مكثف إلى خليط بسكويت والكاكاو حتى تتجانس مكونات معا وتكون عجينة يمكن تشكيلها.

تأخذ كمية ملعقة صغيرة من مزيج بسكويت وتشكل على شكل كرة متساوية الحجم، ويرش عليها جوز الهند المبشور، ومنها يوضع عليه مكسرات مبشورة أيضا حتى تتغطى تماما.

تكرر تلك العملية مع كل مكونات مع كل كمية حتى تنتهي منها وتدخل كرات شوكولاته لمدة نصف ساعة حتى تتماسك تماما وتقدم. حلويات سريعة لأخر الأسبوع براونيز بالشوكولاتهأشهى حلويات سريعة براونيز بالشوكولاتهطريقة كرات شوكولاته حلى سريع غير مكلفخطوات تجهيز كرات شوكولاته بجوز الهند حلويات سريعة الوسوم

وصفات حلويات سريعة لآخر الأسبوع باسهل الطرق والمكونات المتوفرة لدينا سنعد معكم عدد من حل حلويات شرقية والغربية التي تعد بسهولة من دون جهد أو تكلفة فهي حلويات اقتصادية فيمكنك اسعاد أسرتك بها بدلا من شراء أصناف الحلوى من المحلات بأسعار باهظة، فيمكنك صنع كيك براونيز بالشوكولاته الشهي من حلويات السريعة التي يحبها كافة أفراد الأسرة، أو كرات الشوكولاته وتكون كسناكس لذيذ شهي ولا يحتاج إلى وقت، تعرفوا معنا على وصفات حلويات سريعة لآخر الأسبوع غير مكلفة. حلويات سريعة لأخر الأسبوع براونيز بالشوكولاته كوب من السكر الأبيض. نصف كوب زيت نباتي. ملعقة صغيرة فانيليا. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. ربع كوب من كاكاو. بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة ليس أكثر من ذلك. نصف كوب دقيق أبيض. ربع ملعقة صغيرة ملح. 1/3 كوب رقائق شوكولاته. أشهى حلويات سريعة براونيز بالشوكولاته يسخن الفرن مسبقا أثناء تجهيز مزيج براونيز على حرارة 180 مئوية، ونجهز مزيج براونيز بوضع الزيت مع السكر ويخفقوا معا وتقلب جيدا حتى تمتزج تماما.

يضاف البيض بيضة تلو الآخرى مع عدم التوقف عن الخفق، ثم يضاف لها الفانيليا ويقلب مرة أخرى، نضيف الدقيق والكاكاو بعد نخلهم وبيكنج بودر والملح في وعاء آخر ويضاف عليهم مزيج البيض وتقلب حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض.

في نهاية يضاف رقائق الشوكولاته إلى خليط وتخلط جيدا، تصب في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بورق زبدة وتدخل الفرن الساخن وتترك داخله لمدة 20 دقيقة.

في نهاية يضاف رقائق الشوكولاته إلى خليط وتخلط جيدا، تصب في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بورق زبدة وتدخل الفرن الساخن وتترك داخله لمدة 20 دقيقة. ثم تخرج الكيك من الفرن عندما ترتفع قليلا وتكون بذلك قد نضجت، وتترك حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم حلى براونيز في دقائق. طريقة كرات شوكولاته حلى سريع غير مكلف عبوة من بسكويت سادة العادي. نصف كوب جوز هند مبشور ناعم. ربع كوب كاكاو خام غير محلى. عبوة من حليب مكثف محلى. للتزيين جوز هند مبشور. كوب من مكسرات مجروشة. خطوات تجهيز كرات شوكولاته بجوز الهند حلويات سريعة أولا يطحن البسكويت عن طريق محضر الطعام أو باليد على حسب رغبتك، ويوضع في وعاء عميق، يوضع عليه كاكاو وجوز الهند المبشور على بسكويت مطحون.

وتقلب المكونان معا جيدا حتى تمتزج المكونات، ثم يضاف عليها حليب مكثف إلى خليط بسكويت والكاكاو حتى تتجانس مكونات معا وتكون عجينة يمكن تشكيلها.

تأخذ كمية ملعقة صغيرة من مزيج بسكويت وتشكل على شكل كرة متساوية الحجم، ويرش عليها جوز الهند المبشور، ومنها يوضع عليه مكسرات مبشورة أيضا حتى تتغطى تماما.

تكرر تلك العملية مع كل مكونات مع كل كمية حتى تنتهي منها وتدخل كرات شوكولاته لمدة نصف ساعة حتى تتماسك تماما وتقدم. حلويات سريعة لأخر الأسبوع براونيز بالشوكولاتهأشهى حلويات سريعة براونيز بالشوكولاتهطريقة كرات شوكولاته حلى سريع غير مكلفخطوات تجهيز كرات شوكولاته بجوز الهند حلويات سريعة

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