وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيم الشعر بأسرع وقت

تبحث الكثير من الفتيات والنساء عن وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيم الشعر بطريقة سريعة، وننشر لكم العديد من وصفات لتطويل الشعر وهي وصفات تم تجربتها وحققت نتائج إيجابية على شعر الفتيات وساهمت في تغيير الشعر بشكل كبير وتحقيق المزيد من الطول والنعومة في الشعر بشكل كبير.

وصفات لتطويل الشعر عن طريق زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من أهم وصفات لتطويل الشعر والحصول على شعر ناعم ولامع حيث أنه يعمل على تزويد الشعر بالزيوت اللازمة، خاصة وأنه يساعد على رطوبة قوية لنعومة الشعر وحماية الشعر بشكل كبير.

وحتى يتم إستخدام زيت جوز الهند، يتم ذلك من خلال مجموعة خطوات:

القيام بوضع زيت جوز الهند الدافئ على الشعر من الجذور وحتى الأطراف. القيام بتدليك الشعر لعدة دقائق، ووضع فوطة على الشعر لمدة ثلاثون دقيقة. القيام بغسل الشعر بالماء والعمل على استخدام شامبو وبلسم. يمكن في حال عدم توافر زيت جوز الهند، استبداله بزيت الزيتون أو زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان زبادي كامل الدسم (اختياري)

ربع كوب مايونيز.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

استعادة الشعر التالف والمصبوغ واصلاح الضرر

هذا هو الماسك المثالي لاستعادة الصحة والترطيب لشعرك الملون.

للحصول على أقصى استفادة من هذا الماسك الترميمي، اغسلي شعرك بشامبو منقي أولاً لإزالة انسداد البشرة. ضعي الماسك بالتساوي على الشعر المبلل، وجرفيه بأطراف أصابعك من منتصف الطول إلى الأطراف مع تجنب الجذور. اتركي الماسك يعمل لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالشامبو. بد ذلك، استخدمي بلسمك العادي.

1 صفار بيض

1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ماسك تكثيف ولمعان الشعر الجاف والباهت

استخدمي هذه المكونات كالاتي:

في وعاء، اخفقي صفار البيض معًا. صبي زيت الزيتون البكر الممتاز. اخلطي المكونات برفق باستخدام شوكة أو مخفقة. (لا تسخني هذا المنتج وإلا ستنضج البيضة) قسّمي شعرك إلى خمسة أجزاء عندما يجف. ابدأي من فروة الرأس وشقي طريقك لأسفل حتى الأطراف باستخدام الخليط. ضعي في اعتبارك استخدام مشط واسع الأسنان لضمان التوزيع المتساوي. اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الدهون والبروتين والبيوتين، وعلى الرغم من أن هذه البروتينات كبيرة جدًا لاختراق بصيلات الشعر، إلا أنها يمكن أن تغلفها لمنحها مظهرًا لامعًا.