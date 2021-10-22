تكة سحرية في عمل الباذنجان المخلل المقلي المكونات وطريقة التحضير زي المطاعم

تكة سحرية في عمل الباذنجان المخلل، يعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات الشعبية ذات شهرة كبيرة في جميع محافظات مصر، كما يعتبر من الأكلات التي لديها العديد من الفوائد الكبيرة حيث يساعد الباذنجان المقلي في حالات فقر الدم والانيميا وهذا ما نصح به العديد من الأطباء كما يمكنكم عمل الباذنجان المقلي بالعديد من الأشكال والوصفات سوف نقدم لكم بعضها منها خلال الفقرات القادمة، كما يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على أن عطاء الجسم الطاقة والحيوية بشكل كبير، تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة . تكة سحرية في عمل الباذنجان المخلل المكونات: كيلو من الباذنجان صغير الحجم .

نصف كوب من الخل الأبيض .

عصير الليمون .

نصف كوب من الزيت النباتي.

كزبرة خضراء مفرومة .

ست فصوص ثوم مفروم

رشة ملح طعام

رشة فلفل اسود .

فلفل حار حسب الرغبة

ثلاث ملاعق من الكمون

قليل من الشطة طريقة التحضير الباذنجان المقلي أولا يتم تقطيع عنق الباذنجان، ويتم شقه بالسكين بعد غسله .

ثم يتم قلي الباذنجان في الزيت النباتي حتى يصبح ناضج .

ثم يتم وضعه على أوراق المناديل .

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الثوم وعصير الليمون والخل والكزبرة والفلفل والملح والفلفل الحار والكمون والشطة ويتم خلط جيدا ثم يتم صب هذا الخليط فوق الباذنجان المقلي أو نقوم بالحشو بأيدينا.

ثم يتم وضعه في برطمان زجاجي محكم الغلق يتم وضعه في الثلاجة للاستخدام .

ثم بعد ذلك يمكنكم تقديمه بالهنا والشفاء . وصفة أخرى لعمل الباذنجان المقلي المكونات : كيلو من الباذنجان صغير الحجم .

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر .

كوب من الخل .

ثلاث حبات من الفلفل الأحمر .

اربع ملاعق من الملح

معلقتين من الكمون .

ربع كوب من الزيت

ست حبات ثوم مفروم .

2 حبة طماطم. طريقة تحضير الباذنجان المقلي يتم غسل الباذنجان جيدا ، ثم قومي بنزع العنق الأخضر ثم قومي بتقطيع الباذنجان على. هيئة قطع دائرية.

ثم قومي بوضع الباذنجان في الزيت الساخن حتى يصبح ذات لون ذهبي .

ثم قومي بوضع خلطة الحشو عبارة عن الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة وجميع البهارات والخل مع التقليب المستمر ووضع عصير الليمون ويتم وضعها على النار حتى يتم النضج.

ثم قومي برص الباذنجان في طبق وقومي بوضع الحشو فوقه بطريقة منظمة .

يمكنكم التقديم بعد ذلك وبالهنا والشفا. الوسوم

تكة سحرية في عمل الباذنجان المخلل، يعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات الشعبية ذات شهرة كبيرة في جميع محافظات مصر، كما يعتبر من الأكلات التي لديها العديد من الفوائد الكبيرة حيث يساعد الباذنجان المقلي في حالات فقر الدم والانيميا وهذا ما نصح به العديد من الأطباء كما يمكنكم عمل الباذنجان المقلي بالعديد من الأشكال والوصفات سوف نقدم لكم بعضها منها خلال الفقرات القادمة، كما يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على أن عطاء الجسم الطاقة والحيوية بشكل كبير، تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة . تكة سحرية في عمل الباذنجان المخلل المكونات: كيلو من الباذنجان صغير الحجم .

نصف كوب من الخل الأبيض .

عصير الليمون .

نصف كوب من الزيت النباتي.

كزبرة خضراء مفرومة .

ست فصوص ثوم مفروم

رشة ملح طعام

رشة فلفل اسود .

فلفل حار حسب الرغبة

ثلاث ملاعق من الكمون

قليل من الشطة طريقة التحضير الباذنجان المقلي أولا يتم تقطيع عنق الباذنجان، ويتم شقه بالسكين بعد غسله .

ثم يتم قلي الباذنجان في الزيت النباتي حتى يصبح ناضج .

ثم يتم وضعه على أوراق المناديل .

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الثوم وعصير الليمون والخل والكزبرة والفلفل والملح والفلفل الحار والكمون والشطة ويتم خلط جيدا ثم يتم صب هذا الخليط فوق الباذنجان المقلي أو نقوم بالحشو بأيدينا.

ثم يتم وضعه في برطمان زجاجي محكم الغلق يتم وضعه في الثلاجة للاستخدام .

ثم بعد ذلك يمكنكم تقديمه بالهنا والشفاء . وصفة أخرى لعمل الباذنجان المقلي المكونات : كيلو من الباذنجان صغير الحجم .

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر .

كوب من الخل .

ثلاث حبات من الفلفل الأحمر .

اربع ملاعق من الملح

معلقتين من الكمون .

ربع كوب من الزيت

ست حبات ثوم مفروم .

2 حبة طماطم. طريقة تحضير الباذنجان المقلي يتم غسل الباذنجان جيدا ، ثم قومي بنزع العنق الأخضر ثم قومي بتقطيع الباذنجان على. هيئة قطع دائرية.

ثم قومي بوضع الباذنجان في الزيت الساخن حتى يصبح ذات لون ذهبي .

ثم قومي بوضع خلطة الحشو عبارة عن الثوم والفلفل الأحمر والأخضر والكزبرة وجميع البهارات والخل مع التقليب المستمر ووضع عصير الليمون ويتم وضعها على النار حتى يتم النضج.

ثم قومي برص الباذنجان في طبق وقومي بوضع الحشو فوقه بطريقة منظمة .

يمكنكم التقديم بعد ذلك وبالهنا والشفا.

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