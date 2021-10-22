مشروب يحذر تناوله بعد سن ال50 والبديل الأفضل له

مشروبات ضارة لبعض الأعمار السنية التي يحذر الأطباء منها دائماً، فقد ناشد الأطباء جميع الأفراد ممن تعدوا عمر الخمسين، بأن يتوقفوا نهائياً عن تناول المشروبات الغازية بكافة أنواعها المختلفة، فهناك خطورة كبيرة في حالة الاعتياد علي تناول المشروبات الغازية السكرية وخاصة مع التقدم في العمر، حيث أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر هي أكثر ضراراً من الاعتياد علي تناول المشروبات الصحية لمن يزيد أعمارهم عن 50 عاماً، فهناك خطر دائم من تناول المشروبات وخاصة في خطر مقاومة الأنسولين مع زيادة العمر، وسوف نوضح لكم حجم خطورة الاعتياد علي تناول المشروبات الغازية لمن يزيد عمرهم عن 50 عام.

خطورة المشروبات الغازية بعد سن ال50

تناول المشروبات الغازية التي تعد محلاة بالسكر تزيد من معدل الإصابة بمرض السكري، حيث أن المشروبات الغازية قد لا تظهر أنها تؤذي الجسم مع التقدم في العمر فقط، بل يمكن أن يودي ذلك الي أن يمثل خطورة علي العقل أيضاً، وقد أكد الأطباء بأن كلما زاد تناول المواطن من المشروبات السكرية، فكلما انخفض حجم الدماغ وتعرض الذاكرة الي مخاطر أسوأ.

مشروب السعادة بعد سن ال50

أكدت دراسة طبية عالمية قد تم نشرها بالمجلة الأوروبية للتغذية السريرية في عام 2012 بأن هنك مشروب يجعل الشخص يشعر بالرضا والسعادة، ألا وهو الحليب حيث يجعل من يتناوله يشعر دائماً بالرضا والارتياح الصحي وهذا الشعور يتوافر أكثر من المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بالسكر.

مشروبات بديلة عن المشروبات الغازية

نصح الأطباء بأنه في حالة وجود رغبة في تناول مشروب مشابه للمشروبات الغازية، فهناك العديد من الخيارات التي تعد أفضل من تناول علبة كاملة من الصودا؛ فقد أشار خبراء التغذية، بأن حليب الشوكولاتة واحداً من هذه المشروبات التي يجعل من يتناوله يشعر بالرضا بعكس تناول المشروبات الغازية، وأكد خبراء التغذية بأن هناك بدائل صحية مفيدة لجسم الإنسان مثل تناول المياه الفوارة ذات المذاقات المنهكة، والتي تحل بديلًا رائعاً عن المشروبات الغازية، بل ويساعد جسم الإنسان وحمايته من خطر التعرض الي بعض الأمراض الكلوية الأخري التي قد تصيب البعض.