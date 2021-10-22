طريقة عمل خضار سوتيه بكل سهولة بطريقة سحرية في دقائق فقط

من خلال استخدام عالم الخضار الواسع لتزويدك بالعديد من أنواع الخيارات المتنوعة ، يمكننا تحضير العديد من الأطباق اللذيذة مع العديد من الفوائد ، ثم نواصل مناقشة كيفية تحضير هذه الأطباق ، سنتحدث عن أهم فوائد الخضروات ، مثل ولكن ليس على سبيل الحصر. الملوخية من الخضار الورقية التي يسهل هضمها لاحتوائها على الألياف والبروتينات والفيتامينات التي تقلل من الإمساك ، مثل فيتامين ج وفيتامين أ ، وتحمي الأمعاء من العدوى من خلال بعض المواد.

طريقة عمل خضار سوتيه

ربع كوب من البازيلاء طماطم ، عدد 1 بطاطا كبيرة عدد 2 ، مقطّعة لمربعات حبّة من الجزر ، مقطّعة لمكعبات فص ثوم مفروم كوسا مقطّعة لمكعبات ، عدد 2 فلفل أخضر ، عدد 1 2 ملعقة كبيرة من النعناع 2 ملعقة كبيرة من البقدونس 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ليمون حامض ، عدد 1 فلفل و كمون ، ملعقة صغيرة من الملج

تحضير الخضار السوتيه

على النار ، ضعي زيت الزيتون في قدر وأضيفي الثوم حتى يذبل قليلاً ثم يضاف الجزر والكوسا ويترك لمدة 5 دقائق نضيف البطاطس والبازلاء لاحقًا، ونضع كل الخضروات التي أضفناها بكمية قليلة من الماء لمدة 5 دقائق حتى تكتمل نقطع الطماطم والفلفل والبقدونس والنعناع ثم نضيفها إلى خليط الخضار مع عصير الليمون والفلفل والكمون والملح.

تعتبر الخضروات من أكثر الأطعمة المرغوبة في جميع مطابخ العالم لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة، ولعل الفارق الأهم بينها أنه يمكن تحضيرها بعدة طرق لأنها يمكن تحميصها وغليها أو قليها طعام لذيذ وصحي وخالي من الدهون، لذلك يوصى به لمن يتبعون نظام غذائي.تناقش هذه المقالة كيفية استخدام ثلاث طرق مختلفة لتحضير البطاطس المقلية لاتباع نظام غذائي.