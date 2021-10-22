كيكة الزبادي الهشة وناجحة من أول مرة والسر في ملعقة هنضفها للدقيق

أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفره في كل مطبخ، حيث يعد الكيك احد الحلوى أو المخبوزات البسيطة والتي يتم تناولها من قبل الكبار والصغار ولا يختلف علي مذاقها الجيد أحد، ويمكن تناول الكيك في فترات الصباح كنوع من الفطور الخفيف، ويمكن تقديمه كوجبة بسيطة للأولاد في المدارس أو تحضيرها في المناسبات ولأفراد الأسرة، ويمكن عمل الكيك بالكثير من النكهات المختلفة مثل طريقة عمل كيكة البرتقال و كيك جوز الهند وكيكة الشوكولاته، وغيرها من النكهات المفضلة ولكننا اليوم عبر هذا المقال سوف نوفر إليكم طريقة عمل كيكة الزبادي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: كوبان كبيران من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت المخفوق بالسمن.

ملعقة كبيرة ونصف من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشه ملح.

كوب وربع من السكر المطحون الناعم. خطوات تحضير كيك الزبادي في البيت احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه في الزيت الممزوج بالسمنة والسكر وابدئي في خلط المكونات حتى يصبح القوام لونه أبيض مائل للاصفرار.

ثم أضيفي إليه البيض والفانيليا واستمري في الخفق مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي وملعقة الخل حتى تصبح المكونات السائلة و ناعمه و لونها أبيض شفاف.

احضري هذا الخليط في وعاء عميق ثم قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر وقلبيهم بشكل جيد وأضيفي رشة الملح وملعقة النشا.

بشكل تدريجي ابدئي في إضافة الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر إلى الخليط السائل حتى يتم إضافة كل المواد الموجودة لدينا و يصبح الخليط كريمي ومتماسك قليلا.

احضري صينية مناسبة وابدئي في وضع القليل من الزيت و طبقة بسيطة من الدقيق، حتى يتم عمل طبقة عازلة لمنع احتراق الكيك والتصاقها بالصينية.

ثم أضيفي خليط الكيك المحضر وادخليه في الفرن المسخن مسبقا وتبقي على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

بعد أن تنضج الكيكة اتركيها جانبا حتى تبرد تماما ثم ابدئي فى تقطيعها إلى قطع مناسبه أو الحجم المناسب إليك ولأفراد أسرتك. خطوات تحضير كيك الزبادي في البيت الوسوم

أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ومتوفره في كل مطبخ، حيث يعد الكيك احد الحلوى أو المخبوزات البسيطة والتي يتم تناولها من قبل الكبار والصغار ولا يختلف علي مذاقها الجيد أحد، ويمكن تناول الكيك في فترات الصباح كنوع من الفطور الخفيف، ويمكن تقديمه كوجبة بسيطة للأولاد في المدارس أو تحضيرها في المناسبات ولأفراد الأسرة، ويمكن عمل الكيك بالكثير من النكهات المختلفة مثل طريقة عمل كيكة البرتقال و كيك جوز الهند وكيكة الشوكولاته، وغيرها من النكهات المفضلة ولكننا اليوم عبر هذا المقال سوف نوفر إليكم طريقة عمل كيكة الزبادي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المكونات: كوبان كبيران من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت المخفوق بالسمن.

ملعقة كبيرة ونصف من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشه ملح.

كوب وربع من السكر المطحون الناعم. خطوات تحضير كيك الزبادي في البيت احضري الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه في الزيت الممزوج بالسمنة والسكر وابدئي في خلط المكونات حتى يصبح القوام لونه أبيض مائل للاصفرار.

ثم أضيفي إليه البيض والفانيليا واستمري في الخفق مرة أخرى.

بعد ذلك يتم إضافة الزبادي وملعقة الخل حتى تصبح المكونات السائلة و ناعمه و لونها أبيض شفاف.

احضري هذا الخليط في وعاء عميق ثم قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر وقلبيهم بشكل جيد وأضيفي رشة الملح وملعقة النشا.

بشكل تدريجي ابدئي في إضافة الدقيق المخلوط بالنشا والبيكنج بودر إلى الخليط السائل حتى يتم إضافة كل المواد الموجودة لدينا و يصبح الخليط كريمي ومتماسك قليلا.

احضري صينية مناسبة وابدئي في وضع القليل من الزيت و طبقة بسيطة من الدقيق، حتى يتم عمل طبقة عازلة لمنع احتراق الكيك والتصاقها بالصينية.

ثم أضيفي خليط الكيك المحضر وادخليه في الفرن المسخن مسبقا وتبقي على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

بعد أن تنضج الكيكة اتركيها جانبا حتى تبرد تماما ثم ابدئي فى تقطيعها إلى قطع مناسبه أو الحجم المناسب إليك ولأفراد أسرتك. خطوات تحضير كيك الزبادي في البيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الزبادي الهشة وناجحة من أول مرة والسر في ملعقة هنضفها للدقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.