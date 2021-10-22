أسرار عمل التوست الأسمر في البيت مثل المخابز والحصول على طعم ولا أروع

يبحث العديد من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية عن طريقة تحضير التوست الأسمر في البيت بشرط الحصول على طعم مثل المخابز، حيث أنه يعد من أشهر أنواع المخبوزات التي تتواجد على المائدة في وجبة الفطور بشكل أساسي، ويتم تناوله عند الرغبة في إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ومن الجدير ذكره أنه أحد أنواع المخبوزات الفرنسية اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، ويقومون بشرائه بكثرة من المخبز، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة للحصول على نفس المذاق بأقل التكاليف، وباستخدام منتجات قيمة تحتوي على فوائد غذائية كبيرة.

مكونات عمل التوست الأسمر في البيت

نحتاج في تحضير هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

كوبان من الدقيق الأسمر.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب دقيق شوفان.

نصف كوب من جنين القمح.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من اللبن البودرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

في وعاء العجان نقوم بوضع الخميرة والماء والعسل ونضيف لهم الدقيق الأبيض، ونخلطهم بشكل جيد.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية، نغطيها لمدة قدرها 10 دقائق لكي ترتاح.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات المتبقية باستثناء الماء.

ونخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات، ونقوم بإضافة الماء تدريجياً.

ونخلط حتى نحصل على عجينة لينة، ونضعها في بولة جانباً حوالي ساعة حتى تتخمر.

بعد ذلك نقوم بفردها باليدين جيداً، ثم نلفها ونقوم بوضعها في القالب الخاص بصنع التوست والمدهون سابقاً بالزيت والدقيق.

نترك القالب جانباً حتى يتخمر مرة أخرى، حوالي 30 دقيقة.

وندخله إلى الفرن الساخن على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك نخرجه ونقوم بدهنه بالماء المخلوط مع اللبن البودرة، ونرش عليه الشوفان والكتان.

وندخل التوست مرة أخرى إلى الفرن حتى يستوي، ونخرجه يبرد ثم نقطعه مستطيلات.

طريقة تحضير التوست الأسمر في البيت