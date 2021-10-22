طريقة عمل فطائر البيتزا بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل

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تعد فطائر البيتزا من المعجنات الشهية التى يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وكثير من الأمهات تريد عمل وجبات شهية ومغذية لعائلتها، وهي من أصول إيطالية تم انتشارها في العالم العربي بشكل كبير وأصبحت فطائر البيتزا من أكثر الأكلات انتشاراً، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من المطاعم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي عبارة عن عجينة محشوة بالطماطم والنقانق والجبنة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل فطائر البيتزا الشهية في المنزل.مقادير عمل فطائر البيتزا
تحتوي فطائر البيتزا على عدة مقادير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- بيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- رشة من الملح.
الحشو
- حبة من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- جبنة موتزاريلا.
- بقدونس مفروم.
- نصف كوب من الجبن.
- طماطم مفروم.
- صلصة طماطم.
- رشة من الفلفل.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر البيتزا الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع السكر ،الخميرة ،الملح ،الزيت والحليب ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تخمر.
- نفرد العجينة مع رشها بالدقيق ثم ننشبها لتصبح رقيقة، بعد ذلك نقطعها باستخدام كوب من الشاي.
- لتحضير الحشوة نحضر طاسة بها القليل من الزيت على نار متوسطة مع وضع البصل المفروم حتى يذبل.
- ننزل الطاسة من على النار ونقوم بوضع الطماطم والجبن والفلفل والملح والنقانق والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نحضر العجينة ونضع فوقها الصلصة والحشو والجبنة الموتزاريلا.
- بعد ذلك ندخلها الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقائق حتى تتحمر وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بيتزا لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
مقادير عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على عدة مقادير هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ ونصف كوب من الدقيق.
- ملعقتان من لبن البودرة.
- نصف ملعقة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة من السكر.
- خميرة بيرة.
- كوب ماء دافئ.
- ماء للعجن.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الحليب والزيت ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع بها السكر والخميرة ثم نضعها على الدقيق ونستمر بالعجن مع وضع الملح حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لتخمر لمدة لا تقل عن ساعة حتى بعد ذلك نفردها وتصبح جاهزة للاستخدام.
الوسوم
تعد فطائر البيتزا من المعجنات الشهية التى يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وكثير من الأمهات تريد عمل وجبات شهية ومغذية لعائلتها، وهي من أصول إيطالية تم انتشارها في العالم العربي بشكل كبير وأصبحت فطائر البيتزا من أكثر الأكلات انتشاراً، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من المطاعم، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي عبارة عن عجينة محشوة بالطماطم والنقانق والجبنة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم طريقة عمل فطائر البيتزا الشهية في المنزل.مقادير عمل فطائر البيتزا
تحتوي فطائر البيتزا على عدة مقادير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- بيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- رشة من الملح.
الحشو
- حبة من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- رشة من الملح.
- جبنة موتزاريلا.
- بقدونس مفروم.
- نصف كوب من الجبن.
- طماطم مفروم.
- صلصة طماطم.
- رشة من الفلفل.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فطائر البيتزا الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع السكر ،الخميرة ،الملح ،الزيت والحليب ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نغطى العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تخمر.
- نفرد العجينة مع رشها بالدقيق ثم ننشبها لتصبح رقيقة، بعد ذلك نقطعها باستخدام كوب من الشاي.
- لتحضير الحشوة نحضر طاسة بها القليل من الزيت على نار متوسطة مع وضع البصل المفروم حتى يذبل.
- ننزل الطاسة من على النار ونقوم بوضع الطماطم والجبن والفلفل والملح والنقانق والبقدونس ونقلبهم جيداً.
- نحضر العجينة ونضع فوقها الصلصة والحشو والجبنة الموتزاريلا.
- بعد ذلك ندخلها الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ١٥ دقائق حتى تتحمر وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر بيتزا لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
مقادير عمل عجينة البيتزا
تحتوي عجينة البيتزا على عدة مقادير هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ ونصف كوب من الدقيق.
- ملعقتان من لبن البودرة.
- نصف ملعقة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف ملعقة من السكر.
- خميرة بيرة.
- كوب ماء دافئ.
- ماء للعجن.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الحليب والزيت ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر كوب من الماء الدافئ ونضع بها السكر والخميرة ثم نضعها على الدقيق ونستمر بالعجن مع وضع الملح حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لتخمر لمدة لا تقل عن ساعة حتى بعد ذلك نفردها وتصبح جاهزة للاستخدام.
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