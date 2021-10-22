فطائر الشواية بحشوات مختلفة سهلة وسريعة بعجينة هشة ولذيذة

فطائر الشواية تعتبر من اسهل الوجبات سريعة التحضير، كما تمتاز بعجينة هشة ولذيذة، يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، كما أن مكوناتها متوفرة وفي متناول الايد، كما يمكن استخدم نفس نوع العجينة في عمل أصناف أخرى من المخبوزات في الفرن، كما يمكن حشوها بالعديد من الحشوات المفضلة على حسب الرغبة، لا تستغرق عجينة فطائر الشواية وقت في تحضيرها كما أنها يمكن تحضيرها بدون فرن مثل فطائر المقلاة، حيث يمكن تحضيرها في أقل من عشر دقائق، كما سنوضح لكم المكونات وطريقة تحضير فطاير الشواية خطوة بخطوة.

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

عدد واحد ونصف ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح بمقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت (يفضل أي نوع من أنواع الزيوت النباتية).

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوب من الماء الدافئ للعجن.

نحضر وعاء ونضيف به السكر والخميرة وماء دافئ، ونتركهم لمدة خمس دقائق جانبا، حتى نختبر العجينة، حتى تتفاعل الخميرة مع السكر وتتكون رغوة. نحضر وعاء آخر مناسب للعجن ونضيف به مكونات العجن نبدأ بإضافة كلا من الزبادي والزيت مع الحليب البودر، ومن ثم نقوم بإضافة الخميرة إليهم ونقلبهم جيدا معا. ثم نقوم بإضافة الدقيق بعد أن نقلب الملح معه، ونعجن جميع المكونات معا بعضها جيدا لمدة 10 دقائق باستخدام اليد أو العجان، حتى تصبح العجينة طرية وناعمة ولا تلتصق باليد أو العجان، وهذه المرحلة مهمة للغاية حيث تعتمد نجاح الفطائر عليها. نقوم بتغطية العجينة بإحكام ونتركها حتى تختمر لمدة حوالي نصف ساعة، من الممكن استغلال تلك الفترة في تحضير الحشوة. بعد أن تختمر العجينة نقوم بتشكيلها على شكل كرات دائرية صغيرة، ثم نفردها قليلا، ثم نقوم بوضعها على الشواية ونكبسها بمكبس الشواية مما يساعد في فردها بمساحة أكبر، ونتركها حتى تمام النضج. بعد أن يتم رفع الفطائر من الشواية نقوم بتغطيتها بالفوطة، حتى تظل طرية. وبعد ذلك يمكن حشوها بأي حشوة مفضلة لديكم.

مقادير ومكونات فطائر الشواية أو ما يعرف بخبز الشوايةطريقة عمل فطائر الشواية في خطوات