“سر تتبيلة الشاورما” طريقه عمل الشاورما السوري بالوصفة السحرية في البيت دون تكلفة

من خلال موقعنا نقدم لكم الشاورما السوري حيث أنها واحدة من ألذ المأكولات التي عرفها الشارع المصري في الفترات الماضية والتي قد اكتسبت شهرة واسعة منذ أن بدأت المحلات السورية في بيعها، ويرجع السبب الرئيسي في نجاح الشاورما السوري إلى طعمها اللذيذ والمختلف فعلى الرغم من وجود أنواع كثير من الساندوتشات التي يمكن أن يتم تناولها إلا أن الشاورما السوري ما زالت تحتفظ بكونها واحدة من أشهى المأكولات بشكل عام، وبناءً على ذلك قد بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن الطريقة التي يمكنهم أن يقوموا من خلالها بعمل الشاورما السوري في البيت بأسهل طريقة وأيضًا بأقل تكلفة.
اليوم من خلال هذه المقال نقدم لكم سر تتبيلة الشاورما السوري لعملها في المنزل بأسهل الوصفات وايسرها، ومن المعلوم أن العديد من الأمهات يبحثون عن الطريقة بكل أسرارها وتكاتها لكي يكون المذاق والطعم مثل الجاهزة في المطاعم والمحلات، لذا تابعوا هذه المقالة لتتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير.طريقة عمل الشاورما السوري
- 700 جرام من صدور الدجاج ويمكنك أن تضع المقدار الذي ترغب به.
- 2 حبة ليمون كبيرة.
- 4 ملاعق زبادي.
- 7 حبات ثوم مفروم بشكل جيد.
- 3 ملاعق خل.
- 1 ملعقة من الأوريجانو.
- نصف ملعقة من الكمون.
- 2 ملعقة ملح طعام.
- 5 ملاعق من زيت الطعام.
- نصف ملعقة زنجبيل.
- نصف ملعقة هيل بودر.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب مطحون.
- 2 ملعقة كزبرة.
بعد قيامك بتحضير كافة المكونات الخاصة بالشاورما السورية يجب عليك ان تتبع الخطوات التالية حتى تقوم بعمل الشاورما بشكل جيد وتتمثل الخطوات في التالي:
- يجب عليك أن تقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة والتأكد من عدم وجود عظم بيه.
- قم بوضع كل المكونات في إناء مع بعضهم والتأكد من تجانس المكونات معًا.
- بعدها قم بوضع الدجاج في التتبيلة.
- إبدأ في وضعها في الثلاجة ويجب أن يظل الدجاج في التتبيلة طوال الليل.
- يتم بعد ذلك شوي الدجاج لفترة تصل إلى عشر دقائق.
- بعد وضع الدجاج للشوي على النار وبعد التأكد من أنه قد تم نضج الدجاج عليك أن تبدأ في تقطيعه إلى قطع صغيرة.
- لكي تستطيع أن تقوم بتناولها يجب عليك أن تقوم بإحضار خبز التورتيلا.
- ومن ثم قم بوضع الثومية عليه.
- قم بوضع مخلل الخيار.
- بعدها عليك أن تقوم بوضع الشاورما.
- فيما بعد عليك أن تقوم بلف الخبز على الشاورما ومن ثم يمكنك أن تبدأ بتناوله.
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من خلال موقعنا نقدم لكم الشاورما السوري حيث أنها واحدة من ألذ المأكولات التي عرفها الشارع المصري في الفترات الماضية والتي قد اكتسبت شهرة واسعة منذ أن بدأت المحلات السورية في بيعها، ويرجع السبب الرئيسي في نجاح الشاورما السوري إلى طعمها اللذيذ والمختلف فعلى الرغم من وجود أنواع كثير من الساندوتشات التي يمكن أن يتم تناولها إلا أن الشاورما السوري ما زالت تحتفظ بكونها واحدة من أشهى المأكولات بشكل عام، وبناءً على ذلك قد بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن الطريقة التي يمكنهم أن يقوموا من خلالها بعمل الشاورما السوري في البيت بأسهل طريقة وأيضًا بأقل تكلفة.
اليوم من خلال هذه المقال نقدم لكم سر تتبيلة الشاورما السوري لعملها في المنزل بأسهل الوصفات وايسرها، ومن المعلوم أن العديد من الأمهات يبحثون عن الطريقة بكل أسرارها وتكاتها لكي يكون المذاق والطعم مثل الجاهزة في المطاعم والمحلات، لذا تابعوا هذه المقالة لتتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير.طريقة عمل الشاورما السوري
- 700 جرام من صدور الدجاج ويمكنك أن تضع المقدار الذي ترغب به.
- 2 حبة ليمون كبيرة.
- 4 ملاعق زبادي.
- 7 حبات ثوم مفروم بشكل جيد.
- 3 ملاعق خل.
- 1 ملعقة من الأوريجانو.
- نصف ملعقة من الكمون.
- 2 ملعقة ملح طعام.
- 5 ملاعق من زيت الطعام.
- نصف ملعقة زنجبيل.
- نصف ملعقة هيل بودر.
- رشة صغيرة من جوزة الطيب مطحون.
- 2 ملعقة كزبرة.
بعد قيامك بتحضير كافة المكونات الخاصة بالشاورما السورية يجب عليك ان تتبع الخطوات التالية حتى تقوم بعمل الشاورما بشكل جيد وتتمثل الخطوات في التالي:
- يجب عليك أن تقوم بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح صغيرة والتأكد من عدم وجود عظم بيه.
- قم بوضع كل المكونات في إناء مع بعضهم والتأكد من تجانس المكونات معًا.
- بعدها قم بوضع الدجاج في التتبيلة.
- إبدأ في وضعها في الثلاجة ويجب أن يظل الدجاج في التتبيلة طوال الليل.
- يتم بعد ذلك شوي الدجاج لفترة تصل إلى عشر دقائق.
- بعد وضع الدجاج للشوي على النار وبعد التأكد من أنه قد تم نضج الدجاج عليك أن تبدأ في تقطيعه إلى قطع صغيرة.
- لكي تستطيع أن تقوم بتناولها يجب عليك أن تقوم بإحضار خبز التورتيلا.
- ومن ثم قم بوضع الثومية عليه.
- قم بوضع مخلل الخيار.
- بعدها عليك أن تقوم بوضع الشاورما.
- فيما بعد عليك أن تقوم بلف الخبز على الشاورما ومن ثم يمكنك أن تبدأ بتناوله.
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