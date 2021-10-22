طريقة عمل البسبوسة دايبة ومرملة بخطوات سهلة وأفضل من المحلات، تعد البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار.
حيث أنها تتميز بالرائحة المميزة والمذاق اللذيذ وهذا ما يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشرقية.
كما أن البسبوسة دائماً ما تجدها علي المائدة خاصةً في الحفلات وأعياد الميلاد وهذا لاحتوائها علي قيمة غذائية عالية.
ولكن تجد ربة المنزل صعوبة في طريقة تحضيرها مما يجعلها تبحث عن أفضل طريقة حتي تتمكن من إعدادها.أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل طرية ولذيذة بمكونات بسيطة
تعتبر البسبوسة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وهذا لبساطة مكوناتها وتوافرها لديك.
كما تتعدد الحشوات التي يمكن إضافتها إلي البسبوسة مما تزيد من قيمتها الغذائية واحتوائها علي السكريات.
والتي تعمل علي منح الجسم النشاط والطاقة مثل المكسرات أو القشطة ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة.مكونات البسبوسة
- 2 كوب من السميد.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السمن.
- 3/4 كوب من السكر.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب وربع من الماء.
- رشه من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- عصير نصف ليمونه.
- في وعاء عميق قومي بوضع السميد والبيكنج بودر والسكر وامزجي المكونات جيداً.
- ثم في وعاء آخر اخلطي الزبادي والسمن حتي تتجانس وتصبح كريمي.
- وبعد ذلك أضيفي خليط السميد وامزجي فقط بدون عجن حتي يتم تغليف الخليط.
- تدهن صينية مقاس 30 بالسمن مع رشه من السميد ثم يوزع خليط البسبوسة.
- توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 حتي احمرار الجوانب.
- وفي هذه الأثناء يتم وضع مكونات الشربات وهي السكر والماء في إناء علي النار.
- وتقلب حتي الذوبان ثم أضيفي العسل وعصير الليمون واتركيها حتي الغليان لمدة 10 دقائق.
- يتم رفع الصينية أسفل الشواية حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- وعند خروجها من الفرن يتم صب الشربات دفعة واحدة ثم تغطي جيداً حتي تمتص الشربات.
- وبعد أن تبرد تماماً يتم تقطيعها وتقديمها مع المشروبات الغازية أو العصير وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل البسبوسة دايبة ومرملة بخطوات سهلة وأفضل من المحلات، تعد البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار.
حيث أنها تتميز بالرائحة المميزة والمذاق اللذيذ وهذا ما يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة الحلويات الشرقية.
كما أن البسبوسة دائماً ما تجدها علي المائدة خاصةً في الحفلات وأعياد الميلاد وهذا لاحتوائها علي قيمة غذائية عالية.
ولكن تجد ربة المنزل صعوبة في طريقة تحضيرها مما يجعلها تبحث عن أفضل طريقة حتي تتمكن من إعدادها.أفضل طريقة لعمل البسبوسة في المنزل طرية ولذيذة بمكونات بسيطة
تعتبر البسبوسة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل وهذا لبساطة مكوناتها وتوافرها لديك.
كما تتعدد الحشوات التي يمكن إضافتها إلي البسبوسة مما تزيد من قيمتها الغذائية واحتوائها علي السكريات.
والتي تعمل علي منح الجسم النشاط والطاقة مثل المكسرات أو القشطة ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة.مكونات البسبوسة
- 2 كوب من السميد.
- كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السمن.
- 3/4 كوب من السكر.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب وربع من الماء.
- رشه من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- عصير نصف ليمونه.
- في وعاء عميق قومي بوضع السميد والبيكنج بودر والسكر وامزجي المكونات جيداً.
- ثم في وعاء آخر اخلطي الزبادي والسمن حتي تتجانس وتصبح كريمي.
- وبعد ذلك أضيفي خليط السميد وامزجي فقط بدون عجن حتي يتم تغليف الخليط.
- تدهن صينية مقاس 30 بالسمن مع رشه من السميد ثم يوزع خليط البسبوسة.
- توضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 حتي احمرار الجوانب.
- وفي هذه الأثناء يتم وضع مكونات الشربات وهي السكر والماء في إناء علي النار.
- وتقلب حتي الذوبان ثم أضيفي العسل وعصير الليمون واتركيها حتي الغليان لمدة 10 دقائق.
- يتم رفع الصينية أسفل الشواية حتي تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي.
- وعند خروجها من الفرن يتم صب الشربات دفعة واحدة ثم تغطي جيداً حتي تمتص الشربات.
- وبعد أن تبرد تماماً يتم تقطيعها وتقديمها مع المشروبات الغازية أو العصير وبالهناء والشفاء.
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