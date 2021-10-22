وصفة لتفتيح المناطق الداكنة سريعًا

وصفة لتفتيح المناطق الداكنة حيث تعاني غالبية النساء من وجود بعض الأماكن السمراء في جسدها، وهو الأمر الذي يفقدها الثقة بنفسها ويؤثر في صحتها النفسية، مما يجعلها تبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدها في القضاء على هذا الإسمرار وتفتيح تلك المناطق بشكل فعال، دون استخدام مستحضرات التجميل التي غالباً تحتوي على مواد كيميائية.

وصفات لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

تتجه غالبية النساء في جميع أنحاء العالم إلى استخدام المواد الطبيعية كبديل صحي مضمون لمستحضرات التجميل، حيث تعد الوصفات الطبيعية أكثر أماناً على المناطق الحساسة ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:

يعد جل الصبار من أفضل الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، كما إنه يساعد في علاج البقع الداكنة والتخلص من الاسمرار، كما إنه يساعد في علاج الجلد.

كل ما يجب فعله هو وضع طبقة رقيقة من هلام الصبار فوق المنطقة المرغوب في تفتيحها، ويترك لمدة عشرون دقيقة ثم يتم شطفه بماء دافئ، للحصول على أفضل النتائج يجب تكرار هذه الوصفة.

يعد استخدام عصير الليمون من أنجح الطرق الفعالة في تفتيح المناطق الداكنة، حيث أنه يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه يساعد في تنشيط الجلد على إنتاج خلايا جديدة.

تستطيع المرأة استخدام الليمون بشكل منفرد عن طريق استعمال نصف ليمونة ومسح المنطقة الداكنة بها مباشرة وتركها لمدة عشرة دقائق ثم يتم شطفها.

كما يمكن خلط الليمون مع ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ثم يتم تطبيق الخليط على المنطقة الداكنة وتركه لمدة ربع ساعة على الجلد، ثم يتم شطف الخليط من على الجلد بالماء الفاتر، ينصح لأصحاب البشرة الحساسة باستخدام الليمون بشكل مركز دون إضافات.

كما يفضل استخدام بعض الكريمات المرطبة عقب استخدام الليمون، حتى لا تتعرض البشرة للجفاف.

يتم وضع الفازلين في حمام بخار مائي حتى يصير له قوام متماسك لين بعض الشيء، ثم نقوم بإضافة ملعقتين كبار الحجم من النشا، ونقلب الخليط جيداً حتى يصبح متماسك.

نقوم بدهن الخليط على المناطق السمراء وتركه لمدة عشرة دقائق، ثم يتم شطف البشرة بماء دافئ.