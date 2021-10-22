طريقة عمل الملوخية بالدجاج في المنزل بألذ طعم وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الملوخية بالدجاج هو ما يشغل محرك البحث دائماً، حيث أن هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تسعى ربات البيوت في البحث عنها، بالإضافة إلى ذلك تريد دائماً ربة المنزل الوصول إلى نتيجة مبهرة في عمل الملوخية، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال جميع الأسرار التي تجعلك تحصلين على هذه الوصفة بنتيجة مبهرة، لكي تبهري عائلتك بوصفة مختلفة ولذيذة تابعي معنا.مكونات التحضير
قبل أن نتعرف على طريقة عمل الملوخية بالدجاج، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير والمتوفرة في كل منزل على سبيل المثال :
- أولاً ربطة ملوخية خضراء طازجة للحصول على أفضل نتيجة.
- بالإضافة إلى ذلك كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة.
- شوربة لحم، تعرفي على طريقة تحضير طاجن فريك اللحم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- أيضاً نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- علاوة على ذلك ثوم مقشر طازج.
- ملعقة من السمن وملعقة من الزيت.
- أيضاً دجاجة متوسطة الحجم ومسلوقة.
بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير يمكنك اتباع الخطوات التالية ومعرفة طريقة عمل الملوخية بالدجاج كالتالي :
- أولاً في وعاء على النار قومي بوضع شوربه لحم أو شوربة الدجاج، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة و 2 فص ثوم مهروس.
- قومي أيضاً بإضافة رشة من بيكربونات الصوديوم لتعزيز اللون الأخضر والحفاظ عليه.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الملوخية الخضراء المفرومة جيداً مع فصوص الثوم الطازجة إلى الشوربة مع التقليب برفق قليلاً.
- في نفس الوقت وفي طاسة على النار قومي بإضافة ملعقة كبيرة مع السمن، وأيضاً ملعقة كبيرة من الزيت.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة الثوم المهروس إلى الثمن مع التقليب حتى يكتسب اللون الأصفر.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء المفرومة مع التقليب.
- يتم إضافة شورة الملوخية إلى الطاسة حتى تسمعين صوت الطشة الشهيرة، ثم إلى الحلة مرة أخرى.
- علاوة على ذلك اتركي الملوخية جانباً قليلاً بدون وضع ملعقة بها حتى لا يتسبب ذلك في سقوطها في الوعاء.
- تقدم الوصفة مع الدجاج والأرز.
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طريقة عمل الملوخية بالدجاج هو ما يشغل محرك البحث دائماً، حيث أن هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تسعى ربات البيوت في البحث عنها، بالإضافة إلى ذلك تريد دائماً ربة المنزل الوصول إلى نتيجة مبهرة في عمل الملوخية، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال جميع الأسرار التي تجعلك تحصلين على هذه الوصفة بنتيجة مبهرة، لكي تبهري عائلتك بوصفة مختلفة ولذيذة تابعي معنا.مكونات التحضير
قبل أن نتعرف على طريقة عمل الملوخية بالدجاج، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير والمتوفرة في كل منزل على سبيل المثال :
- أولاً ربطة ملوخية خضراء طازجة للحصول على أفضل نتيجة.
- بالإضافة إلى ذلك كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة.
- شوربة لحم، تعرفي على طريقة تحضير طاجن فريك اللحم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- أيضاً نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- علاوة على ذلك ثوم مقشر طازج.
- ملعقة من السمن وملعقة من الزيت.
- أيضاً دجاجة متوسطة الحجم ومسلوقة.
بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير يمكنك اتباع الخطوات التالية ومعرفة طريقة عمل الملوخية بالدجاج كالتالي :
- أولاً في وعاء على النار قومي بوضع شوربه لحم أو شوربة الدجاج، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة و 2 فص ثوم مهروس.
- قومي أيضاً بإضافة رشة من بيكربونات الصوديوم لتعزيز اللون الأخضر والحفاظ عليه.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الملوخية الخضراء المفرومة جيداً مع فصوص الثوم الطازجة إلى الشوربة مع التقليب برفق قليلاً.
- في نفس الوقت وفي طاسة على النار قومي بإضافة ملعقة كبيرة مع السمن، وأيضاً ملعقة كبيرة من الزيت.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة الثوم المهروس إلى الثمن مع التقليب حتى يكتسب اللون الأصفر.
- ثم بعد ذلك قومي بإضافة الكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء المفرومة مع التقليب.
- يتم إضافة شورة الملوخية إلى الطاسة حتى تسمعين صوت الطشة الشهيرة، ثم إلى الحلة مرة أخرى.
- علاوة على ذلك اتركي الملوخية جانباً قليلاً بدون وضع ملعقة بها حتى لا يتسبب ذلك في سقوطها في الوعاء.
- تقدم الوصفة مع الدجاج والأرز.
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