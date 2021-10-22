طريقة عمل الملوخية بالدجاج في المنزل بألذ طعم وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الملوخية بالدجاج هو ما يشغل محرك البحث دائماً، حيث أن هذه الوصفة من أهم الوصفات التي تسعى ربات البيوت في البحث عنها، بالإضافة إلى ذلك تريد دائماً ربة المنزل الوصول إلى نتيجة مبهرة في عمل الملوخية، لذلك نقدم لكي سيدتي في هذا المقال جميع الأسرار التي تجعلك تحصلين على هذه الوصفة بنتيجة مبهرة، لكي تبهري عائلتك بوصفة مختلفة ولذيذة تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل أن نتعرف على طريقة عمل الملوخية بالدجاج، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير والمتوفرة في كل منزل على سبيل المثال :

أولاً ربطة ملوخية خضراء طازجة للحصول على أفضل نتيجة. بالإضافة إلى ذلك كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة. شوربة لحم، تعرفي على طريقة تحضير طاجن فريك اللحم. ملعقة صغيرة من الملح. أيضاً نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. علاوة على ذلك ثوم مقشر طازج. ملعقة من السمن وملعقة من الزيت. أيضاً دجاجة متوسطة الحجم ومسلوقة.

طريقة عمل الملوخية بالدجاج

بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير يمكنك اتباع الخطوات التالية ومعرفة طريقة عمل الملوخية بالدجاج كالتالي :