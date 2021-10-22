يعد كريم البقدونس والنشا من أروع أنواع كريمات تفتيح البشرة وشد التجاعيد، التي تعمل على معالجة الحروق التي تسببها أشعة الشمس الضارة، كما يساعد على توحيد لون البشرة بشكل سريع، فالبقدونس غني بفيتامين سي الذي يغذي الوجه، كما يعالج حب الشباب، ويساعد في تقليل الهالات السوداء حول العين، كما تتكون الوصفة من النشا الذي يمتص الدهون الزائدة من البشرة الدهنية، وتبحث الفتيات والسيدات عن كريمات تفتيح طبيعية للحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب، ولذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل كريم البقدونس والنشا الحل السحري لجميع مشاكل البشرة.

تتكون الوصفة من مواد طبيعية مفيدة للبشرة ولا تسبب لها أي ضرر، وهي كالتالي:-

حزمة من البقدونس الأخضر.

1 كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

يتم تحضير كريم البقدونس والنشا بخطوات سهلة وسريعة، كالتالي:-

نضع حزمة من البقدونس الأخضر وكوب من الماء الساخن في قدر على النار لمدة خمس دقائق فقط. بعد ذلك نترك الخليط يبرد ثم نخفقه في الخلاط الكهربي، ثم نصفي الخليط جيداً. نضع ملعقة كبيرة من النشا على الخليط، ثم نضعه على النار مع التقليب الجيد حتى يصبح القوام كريمي. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من ( زيت الورد، وزيت جوز الهند، والجلسرين ) على الخليط. ثم نضع الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق ، حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة. يتم استخدام الكريم على بشرة نظيفة قبل النوم، ويترك على البشرة ثم يغسل في الصباح بماء بارد لغلق المسام.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

يتميز الكريم بالعديد من الفوائد للبشرة، حيث يعمل على تحسين صحة الجلد لأنه غني بالعديد من الفيتامينات، ومن أهم فوائده ما يلي:-