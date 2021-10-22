زيادة الوزن للحامل خلال مراحل الحمل واضرار نزول الوزن الحامل

زيادة الوزن للحامل هي إحدى المراحل الطبيعية التي تتعرض لها المرأة الحامل أثناء شهور الحمل، حيث يزداد وزن الحامل مع زيادة حجم الجنين، ولكن يجب أن تكون تلك الزيادة بمعدل طبيعي، لذا يجب على المرأة الحامل متابعة الحمل ومراحل تطور الجنين خلال فترة الحمل، للتأكد من سلامة صحتها وصحة مولودها.

معدل زيادة الوزن للحامل شهرياً

يزداد وزن المرأة الحامل خلال فترة الحمل بشكل طبيعي مع زيادة وزن الجنين، ولكن يجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف كبير في زيادة الوزن من امرأة لأخرى.

كما يختلف معدل الزيادة في حال كانت المرأة حامل في جنين واحد أو في اثنين، عادة يتم تقسيم فترات الحمل إلى ثلاثة شهور كما يلي:

عادة تكتسب المرأة الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى وزن يتراوح ما بين 900 جرام وحتى 1,8 كيلو جرام.

تبدأ هذه المرحلة في الحمل بداية من الشهر الرابع وحتى أواخر الشهر السادس من الحمل، ويزيد وزن المرأة الحامل خلال تلك الفترة حوالي 2,2 كيلو جرام.

تعد تلك المرحلة من مراحل الحمل هي الأخيرة وهي آخر شهور الحمل، وخلالها يزداد وزن المرأة حوالي 2,4 كيلو جرام.

عادة تأتي هذه الزيادة في الوزن عند التزام الحامل حمية غذائية صحية متكاملة، تجمع بين منتجات الألبان والحبوب، بالإضافة إلى الفواكه، والخضروات، والبروتينات، بجانب بعض الدهون الصحية.

كما يجب على الحامل القيام بممارسة الرياضة بشكل يومي منتظم لمدة نصف ساعة، كما يجب معرفة أن معدل الزيادة الذي تكتسبه الحامل شهرياً يكون أكثر بعض الشيء إذا كانت الحامل من النساء ذوات الوزن القليل.

مخاطر عدم اكتساب الوزن الكافي خلال الحمل

تتعرض النساء التي تعاني من النحافة قبل الحمل، والتي يكتسبن وزن أقل من الوزن المطلوب، يتعرضن لخطر الولادة المبكرة، هذا بالإضافة إلى أنه عند الولادة يأتي الجنين قليل الوزن.

الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع الجنين في الحضّانة، كما قد يتعرض الطفل إلى نقص المغذيات وخاصة عنصري البروتين والحديد، لذا يفضل على المرأة الحامل متابعة مراحل حملها بعناية اجتناباً لذلك.