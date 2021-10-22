خطوات عمل كفتة الحاتي زي المحلات بالطريقة الأصلية

طريقة عمل كفتة الحاتي، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة والخطوات الأصلية والتي تعطى طعم ومذاق ورائحة مثل المطاعم تماماً، لأن كفتة الحاتى من الوجبات التي لا تخلو منها أي مناسبة أو عزائم عائلية أو مناسبات وغيرها، لذلك تعد من أهم الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية، وإليكم فيما يلي طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية والأصلية مشوية على الفحم بالشواية وكذلك بدون شواية، تابعونا. طريقة عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية طريقة عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية المكونات: كيلو من اللحم، مضاف إليه ربع كيلو من الدهن.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

حبة من البصلة كبيرة الحجم أو ثمرتين متوسطى الحجم.

ملح.

كمون

فلفل أسود.

قرن فلفل أخضر حامي.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. خطوات تحضير كفتة الحاتي الأصلية أولاً يتم فرم كيلو اللحم مع ربع كيلو من الدهن حتى يعطى مذاق جيد أثناء الأكل.

بعد ذلك يتم فرم البصل جيداً وتصفيه من الماء وأخذ التفل الناتج عنه ووضعه على اللحم، ويتم الاحتفاظ فى الماء الناتج عن العصر في طبق أخر.

أضيفي جميع البهارات السابق ذكرها إلى اللحم.

ثم أضيفي الثوم المفروم وكذلك الفلفل الحامي بعد هرسه جيداً.

وأخيراً أضيفي ملعقة البقسماط والبيكنج بودر الذي يساهم بشكل كبير في جعل الكفتة هشه وغير مكتمومة من الداخل.

بعد ذلك يتم عجن كل المكونات سوياً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض، وابدئي في إحضار سيخ لرص الكفتة عليه.

يتم رص الكفتة على الشواية المحمية مسبقاً مع مراعاة التقليب بين الحليب والأخر وعلى كافة الاتجاهات حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر.

أيضاً يمكن رص الكفتة في صينية الفرن ووضعها فى الفرن على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب، ويتم إحضار طبق صغير وإشعال قطعة من الفحم، ووضع بعض قطرات الزيت عليها ويتم وضعها فى وسط صينية الكفتة مع مراعاة تغطيتها بطبق حتى تكتسب الكفتة رائحة الشواء وتصبح مثل المشوية على الفحم تماماً.

يتم تقديم الكفتة مع سلطة الطحينة ومزينة ببعض أوراق البقدونس أو أي خضراوات خضراء. خطوات تحضير كفتة الحاتي الأصلية الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي، يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة والخطوات الأصلية والتي تعطى طعم ومذاق ورائحة مثل المطاعم تماماً، لأن كفتة الحاتى من الوجبات التي لا تخلو منها أي مناسبة أو عزائم عائلية أو مناسبات وغيرها، لذلك تعد من أهم الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية، وإليكم فيما يلي طريقة عمل كفتة الحاتي بالخلطة السرية والأصلية مشوية على الفحم بالشواية وكذلك بدون شواية، تابعونا. طريقة عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية طريقة عمل كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية المكونات: كيلو من اللحم، مضاف إليه ربع كيلو من الدهن.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

حبة من البصلة كبيرة الحجم أو ثمرتين متوسطى الحجم.

ملح.

كمون

فلفل أسود.

قرن فلفل أخضر حامي.

ملعقة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. خطوات تحضير كفتة الحاتي الأصلية أولاً يتم فرم كيلو اللحم مع ربع كيلو من الدهن حتى يعطى مذاق جيد أثناء الأكل.

بعد ذلك يتم فرم البصل جيداً وتصفيه من الماء وأخذ التفل الناتج عنه ووضعه على اللحم، ويتم الاحتفاظ فى الماء الناتج عن العصر في طبق أخر.

أضيفي جميع البهارات السابق ذكرها إلى اللحم.

ثم أضيفي الثوم المفروم وكذلك الفلفل الحامي بعد هرسه جيداً.

وأخيراً أضيفي ملعقة البقسماط والبيكنج بودر الذي يساهم بشكل كبير في جعل الكفتة هشه وغير مكتمومة من الداخل.

بعد ذلك يتم عجن كل المكونات سوياً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض، وابدئي في إحضار سيخ لرص الكفتة عليه.

يتم رص الكفتة على الشواية المحمية مسبقاً مع مراعاة التقليب بين الحليب والأخر وعلى كافة الاتجاهات حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر.

أيضاً يمكن رص الكفتة في صينية الفرن ووضعها فى الفرن على نار هادئة حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب، ويتم إحضار طبق صغير وإشعال قطعة من الفحم، ووضع بعض قطرات الزيت عليها ويتم وضعها فى وسط صينية الكفتة مع مراعاة تغطيتها بطبق حتى تكتسب الكفتة رائحة الشواء وتصبح مثل المشوية على الفحم تماماً.

يتم تقديم الكفتة مع سلطة الطحينة ومزينة ببعض أوراق البقدونس أو أي خضراوات خضراء. خطوات تحضير كفتة الحاتي الأصلية

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