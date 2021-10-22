طريقة عمل طاجن التقلية الصعيدي أشهي وألذ أكلة ممكن تقدميها للضيوف

يعتبر طاجن التقلية الصعيدي ، من الأكلات الصعيدية المشهورة جداً في هذه الفترة، فهو من أجمل أكلات أهل الصعيد الشهية والمشهورة، يحتوي علي سعرات حرارية عالية، مغذي ومفيد جداً لاحتوائه علي المعادن والفيتامينات، من الأكلات الشهية واللذيذة التي تحتوي علي مذاق خاص ومختلف، يعشق الكثير من الأشخاص هذه الأكلة لأنها تتميز بمذاق شهي وللذيذ جداً، وتتميز هذه الأكلة بسرعة تحضيرها وسهولتها، لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، ويمكن تقديمها بجانب أكلات أخري مثل الأرز الأبيض والخبز، يمكنك تحضيره في العزمات والمناسبات، من الأكلات الشعبية المحببة للكثيرين، والتي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، نظراً لغناه بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طاجن التقلية الصعيدي بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل طاجن التقلية الصعيدي

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الطاجن اللذيذ وهي كالاتي:-

كيلو من اللحمة مقطع مكعبات كبيرة.

مقدار كيلو من البصل مقطع شرائح.

معلقة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

صلصة طماطم.

معلقة كبيرة من الزيت.

فلفل ألوان حار مقطع شرائح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير طاجن التقلية الصعيدي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار حلة ونضعها علي النار، ونضع به الزيت ويتم إضافة اللحم والفلفل الأسود وملح، ونبدأ نقلب حتي تأخذ اللون البني الكاتم. ثم بعد ذلك في طاسة نضع زيت وبصل ونقلب كويس لحد ما البصل يتكرمل، ثم نقوم بإضافة علي اللحمة ونقلب المقادير كويس، ثم نتركها علي نار هادئة لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ونتركها حتي تستوي، ثم نضعها في طاجن الفرن، ونضع علي الوجه شرائح الفلفل الحار وندخله في، فرن مسخن علي درجة حرارة 200 مئوية. ثم نتركه لمدة 30 دقيقة، حتي ينضج ويأخذ اللون الأحمر، ثم نخرجه ونتركه يهدأ قليلاً، ثم يقدم بجانب الأرز الأبيض، بالهناء والشفاء.

فوائد اللحوم الحمراء للجسم

هناك فوائد عديدة جداً للحوم سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-

تساعد علي تحسين الهيموجلوبين في الدم.

تمنع الإصابة بالأنيميا.

تعمل علي تقوية المناعة.

تعزيز نمو العضلات.

تحسين الدورة الدموية.

تعالج الاكتئاب والأنيميا وفقر الدم.

تحتوي علي كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

مكونات عمل طاجن مسقعه بالحمة المفرومة

تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط المكونات لعمل هذا الطاجن اللذيذ وهي كالاتي:-

باذنجان شرائح مقلي.

بطاطس شرائح مقلي.

2 فلفل رومي وزيهم فلفل رومي حار مقلي.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

معلقتين من صلصة الطماطم.

بصلة متوسطة نقطعها مكعبات صغيرة.

فلفل حار مقطع صغير.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملح فلفل أسود.

معلقة بهارات وكمون.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير طاجن مسقعه بالحمة المفرومة و كما يلي:-

أولاً نعصج اللحمة في معلقتين زيت، ثم نضيف عليهم البصل والثوم والفلفل الأخضر، نغطي حتي يذبل الخضار. ثم نضيف التوابل والملح والطماطم، نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتي يتسبك ثم يرفع من علي النار. نقوم بإحضار طاجن الفرن ونضع فيه نصف الباذنجان والبطاطس والفلفل في الارضية، ثم نضع نصف مقدار الخليط. ثم باقي الباذنجان والبطاطس والفلفل، ثم بقي الخليط علي الوجه، ندخل الطاجن في الفرن علي أعلي درجة حرارة، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يصبح ناضج تماماً، بعد ذلك يقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكفتة بالصلصة

سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الأكلة الشهية وهي كما يلي:-