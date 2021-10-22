العناية بالشعر ووصفة للقضاء علي تساقط الشعر

نقدم لكم في ذلك المقال تفاصيل العناية بالشعر، حيث يحتوي الشعر علي الكثير من أنواع البروتينات، لذلك يعتبر أهم ما يجب القيام به من أجل الحصول علي شعر صحي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين لزراعة شعر جديد وتكثيف الشعر الموجود، كما يجب العناية بنظافة الشعر وإزالة القشرة الموجودة بفروة الرأس، وذلك لأنها تضعف الشعر وتمنع نموه، ولذلك فقد نقدم لكم بعض نصائح العناية بالشعر.

العناية بالشعر

يعد تساقط الشعر من المشاكل الشائعة التي تقابل الكثير من الفتيات والنساء، ولكن هناك ما هو طبيعي، فقد يعتبر من الطبيعي فقدان من 100 شعره حتي 150 شعره يومياً، فلا داعي للقلق، ولكن نقدم لكم بعض العادات يلزم اتباعها للمحافظة علي الشعر وتقويته.

يعد تناول الطعام الصحي أول خطوة يجب القيام بها من اجل المحافظة علي صحة الشعر والجسم بشكل عام، كما يجب الإكثار من البروتينات كالألبان ومنتجات الألبان، الأسماك، والبذور.

يجب أخذ الحذر من تمشيط الشعر وهو مبلل، حيث يجب تركه حتي يجف تماماً ثم تمشيطه، وذلك لأن الشعر يكون معرضاً أكثر للتساقط، كما يجب استخدام مشط ذات أسنان عريضة لتجنب تساقط الشعر.

يجب قص أطراف الشعر كل شهرين، كما يُفضل قصه في اليوم الخامس عشر هجرياً، وذلك لأن هرمونات الجسم تتغير في تلك الأيام القمرية.

تجنب غسل الشعر كل يوم، ولكن يجب غسله مرتين أسبوعياً حتي يستفيد الشعر من الزيوت التي يفرزها الشعر، كما يجب تجنب غسله بالماء الساخن.

تدليك فروة الرأس يومياً لتنشيط الدورة الدموية، كما يجب ترطيب الشعر بالبلسم قبل تمشيطه لتسهيل التمشيط ومنع تساقطه.

وصفة لتعزيز صحة الشعر

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر

بياض بيضة واحدة

طريقة التحضير: