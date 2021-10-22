طريقة عمل توفي الدونات بطريقة سهلة وبسيطة جدا

يلجأ أشخاص كثيرة الي تناول حلويات متنوعة وذلك لأنها تعطي الجسم الطاقة الكفاية للقيام بالأعمال، وغير ذلك أنها تتميز بمذاق رائع وشهي وأنها تمد الجسم بالسكر الذي يحتاجه، ولذلك تعتبر من الأصناف المختلفة التي تعتمد عليها في اليوم وتعتبر حلوي التوفى مفضلة لدى الجميع الكبار وخاصة الأطفال لأن مذاقها رائع، ويوجد أنواع كثيرة مختلفة من الصوصات التى تستخدم فى تشكيل الحلويات مثل الشيكولاته الغامقة والشيكولاتة البيضاء، وأيضا هناك صوص التوفي وهو من الحلويات التي تعتمد فى تزيينها لأنها تعطيها مذاق رائع وجميل وشكل جميل وشهي، ومن الحلويات التي تتزين بواسطة التوفي هى الدونات وسوف نقدم لكي طريقة تزيين الدونات بالتوفي. مكونات عمل توفي دونات: 7 كوب طحين.

ثلث كوب سكر.

2 كوب لبن ساخن.

نص كوب زبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الآتى: ملح، جوزة الطيب.

4 بيضات.

نص ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية، وبيكنج بودر.

زيت لقلي. مكونات عمل توفى: 1 كوب سكر.

4 ملعقة صغيرة زبدة.

1 علبة قشطة. طريقة تحضير: نحضر وعاء ونضيف به الزبدة واللبن الساخن ونقوم بخلطهم جيداً، ونتركها جانباً حتي تذاب الزبدة. وبعد ذلك نضع إليهم السكر، جوزة الطيب، الملح، الفانيليا، البيكنج بودر، ونقوم بخلطهم جيداً. نضع إليهم البيض ثم نقوم بتقليبهم مرة أخرى مع بعض. نترك المزيج قليلا حتي يهدأ ويصبح بارد. نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة و 3 أكواب دقيق ثم نقلبهم ونعجنهم مع بعضهم. نضيف الدقيق المتبقي فوق المزيج ونقلبه مرة أخرى حتي يمتزج. ونترك العجين لمدة 2 ساعة حتي ترتاح وتختمر. وعلى سطح نظيف نرش عليه دقيق ونضع العجين ونقوم بفردها بالشوبك أو النشابة. ونقوم بعد ذلك بتقطيعها كور متساوية الحجم. نحضر مقلاة ونضع بها زيت كثير ونضعها على النار حتي تسخن. نقوم بإضافة الدونات فى الزيت نقليها حتي يتغير لونها إلى ذهبي، وبعد ذلك نزيلها من الزيت ونصفيها جيداً. نحضر توفي بواسطة تقليب الزبدة والسكر فى وعاء على النار. ونضيف عليهم القشطة ونقلبهم مع بعضهم حتي يكون قوام جيداً ومناسب لإضافته على الدونات. وبعد ذلك نضيفه على الدونات. وصفات صلصة التوفي: مكونات توفي بالحليب المحلي: نص كوب زبدة.

2 كوب سكر بني.

1 كوب زيت ذرة.

4 ملعقة صغيرة ماء.

1 علبة لبن مكثف محلي.

نص ملعقة كبيرة من روح الفانيليا. طريقة تحضير: نحضر وعاء متوسط ونضيف به الزبدة ونضعه على نار متوسطة حتي تذوب. نضع عليه السكر البني وزيت الذرة ونقلبهم جيداً. نضع عليه الماء، الحليب المكثف فوق المكونات الأخرى، ثم نقلبهم مرة أخرى حتي يمتزج الخليط ويصير قوام غليظ. نزيل الوعاء من النار وبعد ذلك نضع عليه الفانيليا ونقلبهم مرة أخرى. نحضر علبة تخزين أو برطمان نظيف ونضع به الصوص الذي جهزناه ونغلقه جيداً حتي نستخدمه. مكونات عمل توفي بالكراميل: 1 كيلو جرام لبن سائل كامل الدسم.

1 كوب ونص سكر.

1 كيس فانيليا.

نص ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير توفي الكراميل: نحضر وعاء ونضع به اللبن والسكر والفانيليا ونضعه على نار متوسطة حتي يذوب السكر. نضع بيكربونات الصوديوم على خليط اللبن، ولكن سيحدث فوران ولكن يجب مراعاة أن يكون الوعاء مجوف حتي لا يغلي ويقع من الجوانب. نقلب الخليط بإستخدام ملعقة معدنية حتي تهدأ الفوران، ونخفض درجة حرارة النار جيداً ونستمر في التقليب كل 2 دقيقة، وذلك للحصول على قوام ولون مناسب. نترك المزيج لمدة 1 ساعة حتي يتجمع صوص مع ملاحظة فى التقليب كل دقيقتين. نقلب المزيج بإستمرار حتي يتغير لونه ليصير ذهبي ولا يحترق. وبعد الحصول على اللون المناسب نزيله من النار ونضعه يبرد لمدة 10 دقائق. نحضر برطمان زجاج ونغسله ويجفف ونضيف إليه الصوص. ونضعه فى درجة حرارة مناسبة بالمطبخ للاستخدام فيما بعد. مكونات عمل توفي دونات:مكونات عمل توفى:طريقة تحضير:وصفات صلصة التوفي: مكونات توفي بالحليب المحلي:طريقة تحضير:مكونات عمل توفي بالكراميل:طريقة تحضير توفي الكراميل: الوسوم

يلجأ أشخاص كثيرة الي تناول حلويات متنوعة وذلك لأنها تعطي الجسم الطاقة الكفاية للقيام بالأعمال، وغير ذلك أنها تتميز بمذاق رائع وشهي وأنها تمد الجسم بالسكر الذي يحتاجه، ولذلك تعتبر من الأصناف المختلفة التي تعتمد عليها في اليوم وتعتبر حلوي التوفى مفضلة لدى الجميع الكبار وخاصة الأطفال لأن مذاقها رائع، ويوجد أنواع كثيرة مختلفة من الصوصات التى تستخدم فى تشكيل الحلويات مثل الشيكولاته الغامقة والشيكولاتة البيضاء، وأيضا هناك صوص التوفي وهو من الحلويات التي تعتمد فى تزيينها لأنها تعطيها مذاق رائع وجميل وشكل جميل وشهي، ومن الحلويات التي تتزين بواسطة التوفي هى الدونات وسوف نقدم لكي طريقة تزيين الدونات بالتوفي. مكونات عمل توفي دونات: 7 كوب طحين.

ثلث كوب سكر.

2 كوب لبن ساخن.

نص كوب زبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الآتى: ملح، جوزة الطيب.

4 بيضات.

نص ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية، وبيكنج بودر.

زيت لقلي. مكونات عمل توفى: 1 كوب سكر.

4 ملعقة صغيرة زبدة.

1 علبة قشطة. طريقة تحضير: نحضر وعاء ونضيف به الزبدة واللبن الساخن ونقوم بخلطهم جيداً، ونتركها جانباً حتي تذاب الزبدة. وبعد ذلك نضع إليهم السكر، جوزة الطيب، الملح، الفانيليا، البيكنج بودر، ونقوم بخلطهم جيداً. نضع إليهم البيض ثم نقوم بتقليبهم مرة أخرى مع بعض. نترك المزيج قليلا حتي يهدأ ويصبح بارد. نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة و 3 أكواب دقيق ثم نقلبهم ونعجنهم مع بعضهم. نضيف الدقيق المتبقي فوق المزيج ونقلبه مرة أخرى حتي يمتزج. ونترك العجين لمدة 2 ساعة حتي ترتاح وتختمر. وعلى سطح نظيف نرش عليه دقيق ونضع العجين ونقوم بفردها بالشوبك أو النشابة. ونقوم بعد ذلك بتقطيعها كور متساوية الحجم. نحضر مقلاة ونضع بها زيت كثير ونضعها على النار حتي تسخن. نقوم بإضافة الدونات فى الزيت نقليها حتي يتغير لونها إلى ذهبي، وبعد ذلك نزيلها من الزيت ونصفيها جيداً. نحضر توفي بواسطة تقليب الزبدة والسكر فى وعاء على النار. ونضيف عليهم القشطة ونقلبهم مع بعضهم حتي يكون قوام جيداً ومناسب لإضافته على الدونات. وبعد ذلك نضيفه على الدونات. وصفات صلصة التوفي: مكونات توفي بالحليب المحلي: نص كوب زبدة.

2 كوب سكر بني.

1 كوب زيت ذرة.

4 ملعقة صغيرة ماء.

1 علبة لبن مكثف محلي.

نص ملعقة كبيرة من روح الفانيليا. طريقة تحضير: نحضر وعاء متوسط ونضيف به الزبدة ونضعه على نار متوسطة حتي تذوب. نضع عليه السكر البني وزيت الذرة ونقلبهم جيداً. نضع عليه الماء، الحليب المكثف فوق المكونات الأخرى، ثم نقلبهم مرة أخرى حتي يمتزج الخليط ويصير قوام غليظ. نزيل الوعاء من النار وبعد ذلك نضع عليه الفانيليا ونقلبهم مرة أخرى. نحضر علبة تخزين أو برطمان نظيف ونضع به الصوص الذي جهزناه ونغلقه جيداً حتي نستخدمه. مكونات عمل توفي بالكراميل: 1 كيلو جرام لبن سائل كامل الدسم.

1 كوب ونص سكر.

1 كيس فانيليا.

نص ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم. طريقة تحضير توفي الكراميل: نحضر وعاء ونضع به اللبن والسكر والفانيليا ونضعه على نار متوسطة حتي يذوب السكر. نضع بيكربونات الصوديوم على خليط اللبن، ولكن سيحدث فوران ولكن يجب مراعاة أن يكون الوعاء مجوف حتي لا يغلي ويقع من الجوانب. نقلب الخليط بإستخدام ملعقة معدنية حتي تهدأ الفوران، ونخفض درجة حرارة النار جيداً ونستمر في التقليب كل 2 دقيقة، وذلك للحصول على قوام ولون مناسب. نترك المزيج لمدة 1 ساعة حتي يتجمع صوص مع ملاحظة فى التقليب كل دقيقتين. نقلب المزيج بإستمرار حتي يتغير لونه ليصير ذهبي ولا يحترق. وبعد الحصول على اللون المناسب نزيله من النار ونضعه يبرد لمدة 10 دقائق. نحضر برطمان زجاج ونغسله ويجفف ونضيف إليه الصوص. ونضعه فى درجة حرارة مناسبة بالمطبخ للاستخدام فيما بعد. مكونات عمل توفي دونات:مكونات عمل توفى:طريقة تحضير:وصفات صلصة التوفي: مكونات توفي بالحليب المحلي:طريقة تحضير:مكونات عمل توفي بالكراميل:طريقة تحضير توفي الكراميل:

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