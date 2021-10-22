اعملي أحلى كيكة جوز هند في البيت بمقادير مضبوطة.. أفضل من الجاهزة

نفسك في طريقة عمل كيكة جوز الهند مضبوطة المقادير دون أن تهبط منك وتفشل في عملها، فمن اليوم يمكنك عملها ناجحة وجميلة طرية مثل التي تقدم في المطاعم، فنحن نُدلك على الوصفة الحقيقية من بيت الحلواني ذات نفسه، فقومي حالاً بإحضار المقادير المطلوبة و ابدئي معنا بتحضير وصفة كيكة جوز الهند اليوم بخطوات سهلة وسريعة فلم تأخذ في وقت التحضير سوى دقائق معدودة.

طريقة عمل كيكة جوز الهند الطرية

مقادير كيك جوز الهند

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من جوز الهند المبشور.

اثنين كوب إلا ربع من السكر.

عبوة من بيكنج بودر.

أربع من البيض.

زبدة أو سمنة نصف كوب.

كوب من حليب جوز الهند أو لبن حليب.

ذرة ملح

فانيلا.

هذه المقادير تكفي لحوالي ثمانية أشخاص فيمكن مضاعفة الكمية أو تقليلها حسب الرغبة لعدد أفراد الأسرة.

قبل أي شيئ لابد من تحضير الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180.

يتم إحضار إناء عميق ويوضع فيه كل المقادير الجافة من الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر ونخلطهم جيداً.

تحضير الخلاط الكهربائي ونضع السمن على السكر وتضرب جيداً ثم نضع البيض واحدة واحدة وتضرب مع إضافة اللبن ونضع الفانيلا ونستمر في الخلط.

نسكب الخليط على الدقيق مع استعمال اليد أو العجان حتى يصبح عجينة خفيفة.

يتم إحضار صينية بحجم مناسب ودهنها بالسمن ويوضع فيها الخليط وتوضع بالفرن الساخن لمدة 35 دقيقة.

طريقة تحضير وصفة كيكة جوز الهندوصفة كيك جوز الهند وتقديمها

يمكنك التأكد من اكتمال النضج عن طريقة استخدام أعواد الخشب وغرزها في الكيكة إذا خرجت بها طبقة من العجينة فهذا يعني عدم اكتمال النضج، وإذا خرجت نظيفة هذا دليل على أن تم النضج بنجاح ويتم إغلاق الفرن وإخراجها، وتركها مدة نصف ساعة حتى تبرد ثم يمكنك تزينها بالشوكولاتة أو بالفواكه والكريمة أو تقدم كما هي بدون أي إضافة.

يمكنك تطبيق طريقة عمل كيكة جوز الهند وتقديمها كطبق الحلو بعد وجبة الغداء أو تقدم إفطار خفيف مع كوب الشاي باللبن، فهي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يكثر الإقبال عليها لتقديمها للعائلة العربية.