طريقة عمل كفتة الأزر بطريقة جديدة وطعم مميز

طريقة عمل كفتة الأزر تعتبر من الأطباق المشهورة والمتعارف عليها في كافة دول العالم حيث أنها من الأكلات الشهية اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية لما تحتويه من بروتين حيث توجد لكل دولة مميزات في طهيها حيث تبحث كل سيدة عن صنعها بطعم ومذاق جيد حيث تكون كفتة الأرز بالصلصة من الأكلات التي تقدم في شتى الولائم المصرية ولكى يتم تحضيرها بمذاق شهى عليكى سيدتي تطبيق المكونات وتنفيذها بكل دقة لكى تحصلي على أشهي وألذ طبق كفتة أرز وتقدمية لأسرتك وسيتم التوضيح من خلال مع ثقفني عن مكونات كفتة الأزر ومكوّنات الصلصة وطريقة تحضير كفتة الأزر وطريقة تحضير الصلصة. مكونات كفتة الأزر نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلوغرام من الأرز المصري المغسول والمصفى.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كأس من الشبت.

نصف كأس من البقدونس.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام. ملعقة كبيرة من الكمون. مكونات الصلصة ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص البندورة.

حبة من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير البندورة. طريقة تحضير كفتة الأزر نقوم بفرم كلا من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وكافة البهارات معاً في مطحنة الكبة ونطحنهم جيداً لكي نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة ناعمة. يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة لمدّة ثلاثين دقيقة ثم نشكلها على شكل أصابع طولية. ثم نقوم بقلى أصابع اللحم المشكلة في مقلاة مليئة بالزيت النباتي. طريقة تحضير الصلصة نقوم بضرب الطماطم في الخلاط ونصفيها من القشر. نقوم بإحضار مقلاة ونضعها على النار ونضع فيها ملعقة السمنة والبصل المفروم وثلاثة من فصوص الثوم ونحمرها مع التحريك جيدا. ثم عندما يأخذ الثوم اللون الأصفر نضيف إليها الطماطم المعصورة وبصلة صغيرة مبشورة حسب الرغبة. ثم نسكب عليهم عصير الطماطم مع التحريك المستمر وبعدها نسكب نصف لتر من شوربة اللحم ونترك المزيج يغلي. نقوم بوضع أصابع اللحم المقلية في المزيج عند غليانه ونترك المزيج على النار حتى تنضج الكفتة. نقوم بغرف طبق كفتة الأرز المصرية في صحن التقديم ونقدمه ساخناً مع صحن من المخلل والزيتون وصحن من السلطة والخبز أوصحن من الأزر الأبيض أو أرز بالشعرية. مكونات الصلصةطريقة تحضير كفتة الأزرطريقة تحضير الصلصة الوسوم

طريقة عمل كفتة الأزر تعتبر من الأطباق المشهورة والمتعارف عليها في كافة دول العالم حيث أنها من الأكلات الشهية اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية لما تحتويه من بروتين حيث توجد لكل دولة مميزات في طهيها حيث تبحث كل سيدة عن صنعها بطعم ومذاق جيد حيث تكون كفتة الأرز بالصلصة من الأكلات التي تقدم في شتى الولائم المصرية ولكى يتم تحضيرها بمذاق شهى عليكى سيدتي تطبيق المكونات وتنفيذها بكل دقة لكى تحصلي على أشهي وألذ طبق كفتة أرز وتقدمية لأسرتك وسيتم التوضيح من خلال مع ثقفني عن مكونات كفتة الأزر ومكوّنات الصلصة وطريقة تحضير كفتة الأزر وطريقة تحضير الصلصة. مكونات كفتة الأزر نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلوغرام من الأرز المصري المغسول والمصفى.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كأس من الشبت.

نصف كأس من البقدونس.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام. ملعقة كبيرة من الكمون. مكونات الصلصة ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص البندورة.

حبة من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير البندورة. طريقة تحضير كفتة الأزر نقوم بفرم كلا من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وكافة البهارات معاً في مطحنة الكبة ونطحنهم جيداً لكي نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة ناعمة. يتم وضع عجينة اللحم في الثلاجة لمدّة ثلاثين دقيقة ثم نشكلها على شكل أصابع طولية. ثم نقوم بقلى أصابع اللحم المشكلة في مقلاة مليئة بالزيت النباتي. طريقة تحضير الصلصة نقوم بضرب الطماطم في الخلاط ونصفيها من القشر. نقوم بإحضار مقلاة ونضعها على النار ونضع فيها ملعقة السمنة والبصل المفروم وثلاثة من فصوص الثوم ونحمرها مع التحريك جيدا. ثم عندما يأخذ الثوم اللون الأصفر نضيف إليها الطماطم المعصورة وبصلة صغيرة مبشورة حسب الرغبة. ثم نسكب عليهم عصير الطماطم مع التحريك المستمر وبعدها نسكب نصف لتر من شوربة اللحم ونترك المزيج يغلي. نقوم بوضع أصابع اللحم المقلية في المزيج عند غليانه ونترك المزيج على النار حتى تنضج الكفتة. نقوم بغرف طبق كفتة الأرز المصرية في صحن التقديم ونقدمه ساخناً مع صحن من المخلل والزيتون وصحن من السلطة والخبز أوصحن من الأزر الأبيض أو أرز بالشعرية. مكونات الصلصةطريقة تحضير كفتة الأزرطريقة تحضير الصلصة

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