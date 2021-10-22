الخلطة اليابانية لتبييض الجسم وشد الوجه للحصول على بشرة لامعة بمكونين فقط

تعد الخلطة اليابانية لتبييض الجسم من الخلطات السحرية التي تعمل على لمعان الجسم ونعومته مثل الاطفال، وكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على بشرة مثل بشرة اليابانيات الذين يستخدمون الأرز كسر لجمال بشرتهم، وهنا سوف نقدم خلطة بسيطة وغير مكلفة لتحضير خلطة ماء الأرز في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونين فقط وهي الماء والأرز الذي له الكثير من الفوائد على البشرة منها تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة، كما يدخل الارز في كثير من الخلطات مثل خلطة صابونة دوف والأرز المطحون و خلطة كريم جليسوليد والأرز المطحون، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على سر الخلطة اليابانية لتبييض الجسم بأبسط المكونات.

فوائد ماء الأرز للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الأرز على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

يساعد الأرز على التخلص من خلايا الجذور الحرة التي تأذي البشرة وتضر بها. له القدرة على تقليل الخطوط الرفيعة وإزالة التجاعيد من البشرة ومحو علامات الشيخوخة. يعمل الأرز على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب ويدخل في الكثير من كريمات التجميل. يساعد على تهدئة الحكة ويلطف البشرة المصابة بحروق الشمس والأعراض الأخرى مثل الالتهابات والاحمرار.

مكونات الخلطة اليابانية لتبييض الجسم

تتكون الخلطة اليابانية لتبييض الجسم على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي كالتالي:-

كوب من الأرز.

٢ كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة خلطة اليابان للتبييض في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بنقع كوب من الأرز مع ٢ كوب من الماء لمدة لا تقل عن ٢٠دقيقة. بعد مرور الوقت نقوم بتقليب الماء جيداً حتى نحصل على ماء بيضاء كالحليب. ثم نقوم بتصفية الماء عن الأرز ونخزنها في إناء زجاجي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة اليابان السحرية على البشرة سوف نتعرف عليها فيما يلي:-

نحضر قطعة من القطن ونقوم بتبليلها بماء الأرز ثم نمسح بها الوجه والرقبة وأي منطقة في الجسم ويمكن ايضاً استخدام المناديل الناعمة.

نترك الماء على البشرة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم نشطفها بالماء الفاتر.

بعد ذلك سوف نحصل على بشرة بيضاء كالثلج وبشرة ناعمة كالأطفال.

ماء الأرز لتقشير الجسم

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير ماسك ماء الأرز للتقشير في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونقوم بنقع الأرز مع ماء لمدة ٢٠ دقيقة ثم نصفية ونستخدم الماء في تدليك الجسم بحركة دائرية. ثم نترك الماء على البشرة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم نغسله بالماء الدافئ.

ماسك الأرز لإزالة تجاعيد وخطوط الوجه

سوف نقدم ماسك الأرز السحري لإزالة التجاعيد والخطوط من الوجه هيا بنا نتعرف عليه وهو كالتالي:-

نحضر إناء به ماء ونقوم بغلي ٣ ملاعق من الأرز ثم نصفيها.

نأتي بالأرز ونقوم بمزجه مع ملعقة من العسل وملعقتين من الأفوكادو حتى نحصل على خليط كريمي.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

ثم نقوم بغسل الماسك بماء الأرز الذي تم تصفيته.

وصفة الشوفان لإزالة تجاعيد البشرة

سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير وصفة الشوفان لإزالة التجاعيد من البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-